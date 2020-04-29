Завтра депутати зберуться на позачерговому засіданні ВР

Новини України:О 12:00 відбудеться засідання Погоджувальної ради.

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков підписав розпорядження про скликання позачергового пленарного засідання парламенту на 13:30 30 квітня.

"Голова Верховної Ради України Дмитро Разумков скликає позачергове пленарне засідання Верховної Ради України на 13:30 30 квітня у зв'язку з вимогою 159 народних депутатів", - про це йдеться у повідомленні на сайті ВР.

Позачергове засідання відбудеться у сесійній залі ВР за адресою: вул. Михайла Грушевського, 5.

Також за ініціативи Разумкова завтра о 12:00 відбудеться Погоджувальна рада депутатських фракцій (депутатських груп).

Раніше народний депутат від "Слуги народу" Олександр Качура оприлюднив попередній перелік питань порядку денного позачергового засідання Верховної Ради, проведення якого очікується 30 квітня.

Серед іншого, передбачається розглянути проект закону про внесення зміни до Податкового кодексу України щодо звільнення від оподаткування доходів медичних працівників, які безпосередньо зайняті на роботах з ліквідації захворювання серед людей на коронавірусну хворобу (COVID-19) (№3329) та проект закону про внесення змін до Регламенту Верховної Ради щодо оптимізації процедури розгляду законопроектів у другому читанні (№3313).

Також розглядатиметься проект постанови про внесення змін до постанови парламенту "Про обрання голів, перших заступників, заступників голів, секретарів, членів комітетів Верховної Ради України дев’ятого скликання" (№3402) та проект постанови з аналогічною назвою №3401.