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Завтра депутати зберуться на позачерговому засіданні ВР

Завтра депутати зберуться на позачерговому засіданні ВР
16:32 Сьогодні Телеграф УНИАН Фото: Твиттер

Новини України:О 12:00 відбудеться засідання Погоджувальної ради.

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков підписав розпорядження про скликання позачергового пленарного засідання парламенту на 13:30 30 квітня.

"Голова Верховної Ради України Дмитро Разумков скликає позачергове пленарне засідання Верховної Ради України на 13:30 30 квітня у зв'язку з вимогою 159 народних депутатів", - про це йдеться у повідомленні на сайті ВР.

Позачергове засідання відбудеться у сесійній залі ВР за адресою: вул. Михайла Грушевського, 5.

Також за ініціативи Разумкова завтра о 12:00 відбудеться Погоджувальна рада депутатських фракцій (депутатських груп).

Раніше народний депутат від "Слуги народу" Олександр Качура оприлюднив попередній перелік питань порядку денного позачергового засідання Верховної Ради, проведення якого очікується 30 квітня.

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Серед іншого, передбачається розглянути проект закону про внесення зміни до Податкового кодексу України щодо звільнення від оподаткування доходів медичних працівників, які безпосередньо зайняті на роботах з ліквідації захворювання серед людей на коронавірусну хворобу (COVID-19) (№3329) та проект закону про внесення змін до Регламенту Верховної Ради щодо оптимізації процедури розгляду законопроектів у другому читанні (№3313).

Також розглядатиметься проект постанови про внесення змін до постанови парламенту "Про обрання голів, перших заступників, заступників голів, секретарів, членів комітетів Верховної Ради України дев’ятого скликання" (№3402) та проект постанови з аналогічною назвою №3401.

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Верховна Рада, Разумков, Депутати, Позачергова засідання.
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