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Кличко не знає чи виженуть дебошира Слончака з наглядової ради "Київміськбуду"

Кличко не знає чи виженуть дебошира Слончака з наглядової ради "Київміськбуду"
15:25 Сьогодні Телеграф УНИАН Фото: Твиттер

Новини України:Під час щоденного онлайн прес-брифінгу мер Києва Віталій Кличко не надав відповіді на запитання агентства УНІАН, чи вважає за необхідне вивести зі складу наглядової ради ХК “КМБ” звільненого за інцидент з нанесенням побоїв поліцейському заступника голови КМДА Володимира Слончака.

Мер Києва Віталій Кличко не надав відповіді на запитання, чи вважає він за необхідне ініціювати виведення зі складу наглядової ради холдингової компанії «Київміськбуд» Володимира Слончака, який був днями звільнений з посади заступника голови КМДА через інцидент з поліцейськими і якому суд обрав запобіжний захід.

Запитання агентства було відправлено вчора на електронну адресу, оприлюднену прес-службою КМДА в анонсі онлайн-прес-брифінгу на 29 квітня.

Сьогодні під час цього брифінгу міський голова відповів низку запитань від деяких ЗМІ, але не озвучив запитання УНІАН і не надав відповіді щодо свого бачення і дій стосовно подальшого перебування Слончака у складі наглядової ради «Київміськбуду».

Згідно з оприлюдненою на сайті КМДА інформацією, Слончак з 2015 року здійснює представництво територіальної громади міста Києва в особі Київської міської ради у наглядовій раді приватного акціонерного товариства «Холдингова компанія «Київміськбуд», обіймаючи посаду голови наглядової ради.

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Як повідомляв УНІАН, 16 квітня 2015 року Київрада затвердила запропоновані мером столиці Кличком кандидатури від міської влади, які представлятимуть територіальну громаду у наглядовій раді ПАТ «ХК «Київміськбуд» (частка акцій, що належить громаді, становить 80%). Відповідно до цього рішення, у наглядову раду «Київміськбуду» увійшли на той час: директор Департаменту будівництва та житлового забезпечення КМДА Олександр Спасибко, директор Департаменту комунальної власності Андрій Гудзь та заступник начальника управління правового забезпечення діяльності Київради Володимир Слончак.

Як заявив тодішній голова Постiйної комiсiї Київради з питань власності Юрій Береговий, подання списків кандидатур у наглядові ради та інші органи управління акціонерних товариств, пакети акцій яких належать громаді міста, є виключною компетенцією та правом Київського міського голови.

15 листопада 2018 року Київрада підтримала кандидатуру Слончака на посаду заступника голови КМДА з питань здійснення самоврядних повноважень.

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26 квітня пізно ввечері у Києві правоохоронці затримали Слончака, який накинувся на патрульного поліцейського. 27 квітня Кличко заявив, що звільнив Слончака з посади заступника голови КМДА. При цьому він запевнив, що не дозволить дискредитувати міську владу, в першу чергу тим, хто її представляє.

Того ж дня Слончаку повідомили про підозру у вчиненні правопорушення за ч. 2 ст. 345 Кримінального кодексу України - вчинення умисного заподіяння працівнику правоохоронного органу побоїв у зв’язку з виконанням цим працівником службових обов’язків.

28 квітня Солом'янський районний суд Києва застосував до Слончака запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту.

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Виталий Кличко, Кличко, Київміськбуд, Слончак.
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