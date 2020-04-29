Не більше ніж 47 тисяч: Уряд скоротив зарплати чиновників

"Відповідно до пункту 10 розділу ІІ "Прикінцеві положення" закону України від 13 квітня 2020 року про Державний бюджет на 2020 рік пропонується установити, що у квітні 2020 рік та до завершення місяця в якому відміняється карантин, місячний розмір заробітної плати керівників, членів виконавчих органів, наглядових рад суб’єктів господарювання державного сектору економіки, включаючи державні банки, не повинен перевищувати 47 тис. грн", - Про це розповів міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України Ігор Петрашко під час засідання уряду.
Постанову ухвалено з вимогою доопрацювання в одноденний термін.
Раніше Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявляв, що "в умовах коронакризи, коли всі затягнули паски, ми не можемо допусти, щоб топпосадовці і члени наглядових рад отримували космічні зарплати і премії, ми сьогодні розглядатимемо обмеження таких зарплат і премій так само, як обмежили їх вже більшості людей, які пов'язані з державною службою, особливо керівників", - зазначив він.