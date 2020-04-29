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Не більше ніж 47 тисяч: Уряд скоротив зарплати чиновників

Не більше ніж 47 тисяч: Уряд скоротив зарплати чиновників
15:00 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новини України:Кабінет міністрів ухвалив рішення, про встановлення розміру зарплати керівників та членів виконавчих органів, членів наглядових рад державних компаній на час карантину на рівні не вище 47 тис. грн.

"Відповідно до пункту 10 розділу ІІ "Прикінцеві положення" закону України від 13 квітня 2020 року про Державний бюджет на 2020 рік пропонується установити, що у квітні 2020 рік та до завершення місяця в якому відміняється карантин, місячний розмір заробітної плати керівників, членів виконавчих органів, наглядових рад суб’єктів господарювання державного сектору економіки, включаючи державні банки, не повинен перевищувати 47 тис. грн", - Про це розповів міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України Ігор Петрашко під час засідання уряду.

Постанову ухвалено з вимогою доопрацювання в одноденний термін.

Раніше Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявляв, що "в умовах коронакризи, коли всі затягнули паски, ми не можемо допусти, щоб топпосадовці і члени наглядових рад отримували космічні зарплати і премії, ми сьогодні розглядатимемо обмеження таких зарплат і премій так само, як обмежили їх вже більшості людей, які пов'язані з державною службою, особливо керівників", - зазначив він.

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Зарплата, Карантин, Политика, Степанов, Уряд.
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