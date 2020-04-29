Степанов відреагував на протести під Кабміном

Новини України:Акція протесту, що відбулась сьогодні під стінами будівлі Кабінету міністрів, несе великий ризик для всіх її учасників через небезпеку коронавірусу.

Акція протесту, що відбулась сьогодні під стінами будівлі Кабінету міністрів, несе великий ризик для всіх її учасників через небезпеку коронавірусу. Про це заявив на брифінгу за підсумками засідання уряду міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

“Особливо небезпечним виглядає проведення масових заходів. Велике скупчення людей потенційно загрожує новим спалахом хвороби і як наслідок — продовженням карантину”, — сказав міністр.

Він закликав усіх політиків залишити осторонь політичні баталії і сконцентруватись на боротьбі з COVID-19.

“Сьогоднішня акція протесту під стінами Кабміну — це велика небезпека не лише для всіх його учасників, а й для членів їх родин та близьких. Якщо серед протестуючих була хоча б одна людина, хвора на коронавірусну хворобу, то ризик захворіти є у всіх без виключення людей, які були серед протестуючих, а також у їх родин і близьких”, — підкреслив Степанов.

Нагадаємо, сьогодні у Києві біля Кабінету міністрів України проходить акція протесту малих підприємців.

За інформацією правоохоронців, у чергову частину надійшло повідомлення від журналіста з місця неподалік про те, що під час зйомок співробітники ТОР патрульної поліції перешкоджали його професійній діяльності.