Коронавірус виявили ще в одному місті Сумщини

Новини України:На Сумщині коронавірус виявили ще в одному місті обласного значення - у Глухові.

«Станом на 2 травня на Сумщині 105 офіційно підтверджених випадків захворювання на COVID-19, що на два більше, ніж було напередодні, з них 4 летальні (по два у Конотопському та Кролевецькому районах). Зокрема, нові випадки захворювання виявлені у Сумах та Глухові, де COVID-19 досі не реєструвався. За добу кількість одужалих від коронавірусу не змінилася: таких залишаються 62 людини», - про це кореспондентові Укрінформу повідомив в.о. директора Сумського обласного лабораторного центру Володимир Збаражський.

За його словами, станом на 2 травня випадки захворювання на COVID-19 підтверджені у 7 з 18 районів Сумщини та в 6 із 7 міст обласного значення.

За весь час епідемії коронавірусу в Україні у Конотопі підтверджено 14 випадків COVID-19, у Сумах - 12, Шостці - 8, Охтирці – 4, Ромнах – 4, Глухові і Білопіллі – по 1, у Кролевецькому районі – 29, Конотопському – 26, Тростянецькому і Глухівському - по 2, Роменському, Недригайлівському - по 1.

Як повідомлялося, станом на ранок 2 травня в Україні 11 411 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 279 летальних, 1498 пацієнтів одужали. За добу зафіксовано 550 нових випадків.