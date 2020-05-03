У Києві зменшилася кількість нових випадків коронавірусу за добу

Новини України:Загалом в столиці вже 1494 підтверджених випадки захворювання на COVID-19, 25 киян померли.

За добу у Києві кількість інфікованих коронавірусом зросла ще на 41 людину, серед них – 5 медиків. Про це 2 травня на своєму офіційному Телеграм-каналі повідомив мер столиці Віталій Кличко.

"Друзі! Кількість киян, у яких за минулу добу лабораторно підтвердили захворювання на коронавірус, збільшилась ще на 41 людину. 5 із них - медики. Один священник - iз Києво-Печерської Лаври і один - священник із Храму преподобного Феодора Освяченого, що на вулиці Овруцькій у столиці. Не треба недооцінювати загрозу та нехтувати елементарними правилами безпеки! Особливо, під час послаблення обмежень. Щоб увесь цей час карантину не виявився марним. Щоб не сталося стрімкого зростання кількості інфікованих. Бережіть себе!", - написав мер столиці.

Захворіли:

22 жінки віком від 29 до 83 років;

19 чоловіків віком від 21 до 84 років.

Варто зазначити, що у Києві наразі спостерігається зменшення кількості інфікованих коронавірусом та вже декілька днів підряд не фіксується жодних смертей. Так, для прикладу, 1 травня повідомлялося про 52 нові випадки, а сьогодні, 2 травня їх 41.

Нагадаємо, за даними МОЗ, в Україні станом на 2 травня зафіксовано вже 11411 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 279 летальних, 1498 пацієнтів одужало. За добу зафіксовано 550 нових випадків.