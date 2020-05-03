Скачать
Неділя, 03.05.2020
Рекомендації з протидії COVID-19 доступні тепер мовами нацменшин
Рекомендації з протидії COVID-19 доступні тепер мовами нацменшин
Рятувальники ліквідували пожежу на складі харківського канатного заводу
Рятувальники ліквідували пожежу на складі харківського канатного заводу
Захисник Реала Марсело не збирається залишати Мадрид
Захисник Реала Марсело не збирається залишати Мадрид
Docudays UA сьогодні обере переможців і покаже фільм-закриття
Docudays UA сьогодні обере переможців і покаже фільм-закриття

У Києві зменшилася кількість нових випадків коронавірусу за добу

У Києві зменшилася кількість нових випадків коронавірусу за добу
05:30 Сьогодні Телеграф УНИАН Фото: Твиттер

Новини України:Загалом в столиці вже 1494 підтверджених випадки захворювання на COVID-19, 25 киян померли.

За добу у Києві кількість інфікованих коронавірусом зросла ще на 41 людину, серед них – 5 медиків. Про це 2 травня на своєму офіційному Телеграм-каналі повідомив мер столиці Віталій Кличко.

"Друзі! Кількість киян, у яких за минулу добу лабораторно підтвердили захворювання на коронавірус, збільшилась ще на 41 людину. 5 із них - медики. Один священник - iз Києво-Печерської Лаври і один - священник із Храму преподобного Феодора Освяченого, що на вулиці Овруцькій у столиці. Не треба недооцінювати загрозу та нехтувати елементарними правилами безпеки! Особливо, під час послаблення обмежень. Щоб увесь цей час карантину не виявився марним. Щоб не сталося стрімкого зростання кількості інфікованих. Бережіть себе!", - написав мер столиці.

Захворіли: 

22 жінки віком від 29 до 83  років;

19 чоловіків віком від 21 до 84 років. 

Коронавірус виявили ще в одному місті Сумщини

Варто зазначити, що у Києві наразі спостерігається зменшення кількості інфікованих коронавірусом та вже декілька днів підряд не фіксується жодних смертей. Так, для прикладу, 1 травня повідомлялося про 52 нові випадки, а сьогодні, 2 травня їх 41.

Нагадаємо, за даними МОЗ, в Україні станом на 2 травня зафіксовано вже 11411 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 279 летальних, 1498 пацієнтів одужало. За добу зафіксовано 550 нових випадків.

Перейти на головну сторінку Додати коментар

Все по темі:

Київ, Коронавірус, Covid-19.
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 Docudays UA сьогодні обере переможців і покаже фільм-закриття
02 Зірку Джо Пантоліано збив автомобіль під час прогулянки
03 З початку доби бойовики 15 разів обстріляли українські позиції
04 46 осіб загинуло під час спроби втечі із в'язниці у Венесуелі
05 Американський актор Сем Ллойд пішов із життя
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
Банда по Україні викрала 1860 ікон із церков
Банда по Україні викрала 1860 ікон із церков
46 осіб загинуло під час спроби втечі із в'язниці у Венесуелі
46 осіб загинуло під час спроби втечі із в'язниці у Венесуелі
З початку доби бойовики 15 разів обстріляли українські позиції
З початку доби бойовики 15 разів обстріляли українські позиції
У російської акторки Тетяни Васильєвої виявили коронавірус
У російської акторки Тетяни Васильєвої виявили коронавірус
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф Мапа
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся