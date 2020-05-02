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В Одесі через карантин до Будинку профспілок поліція пускає по дві людини

В Одесі через карантин до Будинку профспілок поліція пускає по дві людини
12:16 Сьогодні Телеграф УНИАН Фото: Твиттер

Новини України:2 травня 2014 року в Одесі в результаті масових заворушень за участю проросійських і проукраїнських активістів загинули 48 людей, постраждали понад 200.

В Одесі через карантин покласти квіти до Будинку профспілок, в якому 2 травня 2014 року загинули люди, поліція пускає по дві людини.

Як передає кореспондент УНІАН, з ранку Будинок профспілок, розташований на Куликовому полі, огородили огорожею і спеціальною попереджувальною стрічкою.

Біля проходу до будівлі знаходяться правоохоронці, які пропускають до будівлі не більш двох осіб.

Через гучномовець звучить попередження про те, що в Україні карантин через COVID-19, громадян закликають дотримуватися відповідних заходів - носити захисні маски, дотримуватися дистанції між собою, залишатися вдома тощо.

Через обмежений доступ до Будинку профспілок відбулося скупчення людей, бажаючих до нього пройти. Загалом зібралися кілька десятків людей.

Квіти до будівлі вже поклали деякі чиновники, депутати.

Як повідомили у відділі комунікацій Головного управління Нацполіції в Одеській області, сьогодні у зв'язку з річницею подій 2 травня правоохоронці приступили до посиленої охорони громадського порядку. Зокрема, порядок забезпечують понад 1,5 тис. правоохоронців, серед яких працівники поліції, ДСНС, нацгвардійці.

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Основні превентивні заходи зосереджені біля Соборної площі і Куликова поля.

Правоохоронці проводять роз'яснювальну роботу з людьми і стежать за дотриманням норм чинного законодавства та карантинних вимог.

Поліція просить громадян не порушувати закон, дотримуватися вимог карантину, не провокувати конфліктних ситуацій.

Як повідомляв УНІАН, 2 травня 2014 року в Одесі в результаті масових заворушень за участю проросійських і проукраїнських активістів загинули 48 людей, постраждали більше 200. Почалися зіткнення в центрі міста на Грецькій площі, де були застрелені кілька людей, зокрема, представники «Правого сектора».

Потім проукраїнські активісти прийшли на Куликове поле, на якому роміщалося наметове містечко сепаратистів. Намети загорілися, почалася пожежа в Будинку профспілок, в якому також загинули люди.

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Полиция, Карантин, Одеса, Будинок профспілок.
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