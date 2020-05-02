На Запоріжжі кожен п'ятий хворий на коронавірус є медиком

Новини України:У Запорізькій області зареєстровано 267 лабораторно підтверджених випадків, з них 53 - у медичних працівників.

"Станом на 9:00 02.05.2020 в області зареєстровано всього 267 лабораторно підтверджених випадків, в т.ч. 27 - серед дітей та 53 – серед медичних працівників", - про це повідомляє Запорізький обласний лабораторний центр МОЗ.

Також в обласному лабораторному центрі поінформували, що впродовж останньої доби в області зареєстровано 7 лабораторно підтверджених випадків захворювання на COVID-19 (всі м. Запоріжжя ), одужали 8 осіб. Летальних випадків за останню добу не зареєстровано.

З початку епідемії в області сталося 5 летальних випадків (м. Мелітополь та Запорізький р-н - чоловіки віком понад 60 років, мали супутні хронічні захворювання; м. Бердянськ - жінка 93 років, м. Запоріжжя – жінка 78 років, м. Енергодар – жінка 81 років, мали супутні хронічні серцево-судинні патології).

Продовжують лікуватись 183 хворих, із яких 57 – в стаціонарах, 126 – на дому в режимі самоізоляції під наглядом лікарів.

Як повідомлялося, станом на 2 травня в Україні підтверджено 11 411 випадків захворюваності на COVID-19, з них 279 летальних, 1498 пацієнтів одужало. За добу зафіксовано 550 нових випадків.