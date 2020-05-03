Рятувальники ліквідували пожежу на складі харківського канатного заводу

Новини України:У ніч на суботу в ангарі на території Харківського канатного заводу сталася пожежа.

У ніч на суботу в ангарі на території Харківського канатного заводу сталася пожежа. Як повідомляє прес-служба ГУ ДСНС у Харківській області, повідомлення про загоряння надійшло на номер 101 у п'ятницю, о 22:32.

"До місця виклику було направлено пожежно-рятувальний підрозділ у складі двох відділень на автоцистернах у кількості 10 пожежників. По прибутті рятувальників було встановлено, що в складській металевій споруді горить утеплювальний матеріал на площі 300 кв.м. Додатково на гасіння пожежі було направлено ще 2 автоцистерни", - йдеться в повідомленні.

О 23:28 пожежу було локалізовано, а о 4:30 повністю ліквідовано.

Під час пожежі ніхто не постраждав.

Рятувальникам вдалося не допустити поширення вогню на інші будівлі та споруди підприємства.