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Неділя, 03.05.2020
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Рятувальники ліквідували пожежу на складі харківського канатного заводу
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Рятувальники ліквідували пожежу на складі харківського канатного заводу

Рятувальники ліквідували пожежу на складі харківського канатного заводу
05:40 Сьогодні Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Твиттер

Новини України:У ніч на суботу в ангарі на території Харківського канатного заводу сталася пожежа.

У ніч на суботу в ангарі на території Харківського канатного заводу сталася пожежа. Як повідомляє прес-служба ГУ ДСНС у Харківській області, повідомлення про загоряння надійшло на номер 101 у п'ятницю, о 22:32.

"До місця виклику було направлено пожежно-рятувальний підрозділ у складі двох відділень на автоцистернах у кількості 10 пожежників. По прибутті рятувальників було встановлено, що в складській металевій споруді горить утеплювальний матеріал на площі 300 кв.м. Додатково на гасіння пожежі було направлено ще 2 автоцистерни", - йдеться в повідомленні.

О 23:28 пожежу було локалізовано, а о 4:30 повністю ліквідовано.

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Під час пожежі ніхто не постраждав.

Рятувальникам вдалося не допустити поширення вогню на інші будівлі та споруди підприємства.

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Пожежа, Харків, Рятувальники, Харківський завод.
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