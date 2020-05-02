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В Одесі чоловіка побили через українську мову

В Одесі чоловіка побили через українську мову
13:09 Сьогодні Телеграф УНИАН Фото: Твиттер

Новини України:Кілька жінок, що стояли в черзі, звернули увагу, що чоловік спілкується українською мовою і почали вимагати, щоб той перейшов на російську.

В Одесі за спілкування українською мовою напали на чоловіка кілька людей, які прийшли з квітами до Будинку профспілок.

Як передає кореспондент УНІАН, інцидент стався біля Куликова поля, де зібралася черга охочих, що прийшли з квітами, щоб покласти їх до Будинку профспілок. У цьому будинку 2 травня 2014 року під час масових заворушень загинули люди.

Поблизу входу перебував проукраїнський блогер з міста Чорноморське Одеської області Валентин Ткачук. Кілька жінок, що стояли в черзі, звернули увагу, що він спілкується українською мовою і почали вимагати, щоб той перейшов на російську.

Як пояснив журналістам Ткачук, він відповів жінкам, які його провокували, що є громадянином України, і буде розмовляти державною мовою. В полеміку несподівано вступив молодий чоловік.

З початку доби бойовики 13 разів обстріляли українські позиції, є поранений

За словами Ткачука, той ображав його, голосно лаявся матом. Потім «підключився» ще один чоловік і блогеру почали завдавати ударів, зокрема, хтось ударив його ногою.

«Я не знаю цих людей... Конфлікт відбувся, тому що я говорив українською мовою. Такого раніше не було», - підкреслив Ткачук, додавши, що звернеться в поліцію.

Правоохоронці, які перебували на місці події, припинили конфлікт, але нікого не затримали.

Як повідомляв УНІАН, 2 травня 2014 року в Одесі унаслідок масових заворушень за участю проросійських і проукраїнських активістів загинуло 48 людей, постраждали понад 200. Почалися сутички в центрі міста (на Грецькій площі), де були застрелені кілька осіб, зокрема, представники «Правого сектора».

В Одесі через карантин до Будинку профспілок поліція пускає по дві людини

Потім проукраїнські активісти прийшли на Куликове поле, на якому розташовувалося наметове містечко сепаратистів. Намети загорілися, почалася пожежа в Будинку профспілок, в якій також загинули люди.

Сьогодні через карантин покласти квіти до Будинку профспілок поліція пускає тільки по дві людини.

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Инцидент, Одеса, Українська мова, 2 травня.
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