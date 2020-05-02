В Одесі чоловіка побили через українську мову

Новини України:Кілька жінок, що стояли в черзі, звернули увагу, що чоловік спілкується українською мовою і почали вимагати, щоб той перейшов на російську.

В Одесі за спілкування українською мовою напали на чоловіка кілька людей, які прийшли з квітами до Будинку профспілок.

Як передає кореспондент УНІАН, інцидент стався біля Куликова поля, де зібралася черга охочих, що прийшли з квітами, щоб покласти їх до Будинку профспілок. У цьому будинку 2 травня 2014 року під час масових заворушень загинули люди.

Поблизу входу перебував проукраїнський блогер з міста Чорноморське Одеської області Валентин Ткачук. Кілька жінок, що стояли в черзі, звернули увагу, що він спілкується українською мовою і почали вимагати, щоб той перейшов на російську.

Як пояснив журналістам Ткачук, він відповів жінкам, які його провокували, що є громадянином України, і буде розмовляти державною мовою. В полеміку несподівано вступив молодий чоловік.

За словами Ткачука, той ображав його, голосно лаявся матом. Потім «підключився» ще один чоловік і блогеру почали завдавати ударів, зокрема, хтось ударив його ногою.

«Я не знаю цих людей... Конфлікт відбувся, тому що я говорив українською мовою. Такого раніше не було», - підкреслив Ткачук, додавши, що звернеться в поліцію.

Правоохоронці, які перебували на місці події, припинили конфлікт, але нікого не затримали.

Як повідомляв УНІАН, 2 травня 2014 року в Одесі унаслідок масових заворушень за участю проросійських і проукраїнських активістів загинуло 48 людей, постраждали понад 200. Почалися сутички в центрі міста (на Грецькій площі), де були застрелені кілька осіб, зокрема, представники «Правого сектора».

Потім проукраїнські активісти прийшли на Куликове поле, на якому розташовувалося наметове містечко сепаратистів. Намети загорілися, почалася пожежа в Будинку профспілок, в якій також загинули люди.

Сьогодні через карантин покласти квіти до Будинку профспілок поліція пускає тільки по дві людини.