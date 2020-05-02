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На Київщині знову працюють 13 агропродовольчих ринків

На Київщині знову працюють 13 агропродовольчих ринків
14:16 Сьогодні Телеграф УНН Фото: Твиттер

Новини України:Решта ринків відновлять роботу найближчим часом за умови суворого дотримання всіх встановлених протиепідемічних вимог.

На Київщині почали відновлювати свою роботу агропродовольчі ринки, так наразі вже працює 13 агропродовольчих ринків. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Київської ОДА.

"30 квітня в Київській області почали відновлювати свою роботу агропродовольчі ринки. Рішення про це прийняте на позачерговому засіданні Київської обласної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій", - сказано у повідомленні.

Зазначається, що т.в.о. голови Київської ОДА Василь Володін повідомив, що агропродовольчі ринки області зможуть відновити роботу при дотриманні всіх встановлених протиепідемічних вимог та письмовій згоді керівників ринків забезпечити дотримання цих вимог.

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"Станом на ранок 2 травня 2020 року на території області розпочали роботу 13 агропродовольчих ринків: у Васильківському районі – 4, по 1 в Києво-Святошинському, Сквирському, Броварському, Білоцерковському та Миронівському, у місті Гостомель, місті Буча – по одному та два ринки у місті Біла Церква. Загальна кількість ринків в області складає 74", - додається у повідомленні.

Нагадаємо, експерт заявляв, що ринок агропродовольчих товарів в Україні страждатиме й після скасування карантину. 

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Карантин, Ринок, Коронавірус, Київщина.
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