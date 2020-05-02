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Мер Черкас Бондаренко: місто чинитиме опір і готове об'єднати Україну (Відео)

Мер Черкас Бондаренко: місто чинитиме опір і готове об'єднати Україну (Відео)
16:17 Сьогодні Телеграф УНИАН Фото: Twitter

Новини України:Мер Черкас Анатолій Бондаренко також заявив, що готовий відповідати за рішення про передчасне пом’якшення карантину у місті.

Мер Черкас Анатолій Бондаренко попередив президента України Володимира Зеленського, що місто чинитиме опір у разі переслідування за рішення пом'якшити карантин в місті, запроваджений з метою протидії поширенню коронавірусної хвороби.

Про це Бондаренко заявив у відеозверненні, розміщеному на його сторінці у Facebook.

"Черкаси будуть чинити опір, запам'ятайте, Черкаси - вільне козацьке місто. Якщо потрібно буде об'єднати Україну - ми об'єднаємо Україну. Пам'ятайте, ніхто в житті не здолав Черкаси", - заявив Бондаренко.

Він також підкреслив, що очікував від глави держави однакового ставлення до всіх, в тому числі й до членів партії "Слуга народу", однопартійців-бізнесменів, які порушують вимоги карантину.

Мер також додав, що Зеленський саме в Черкасах вперше заявив про намір балотуватися у президенти.

"Ми готові відповідати, але тільки після ваших однопартійців", - додав Бондаренко.

Як повідомляв УНІАН, з 30 квітня міськвиконком Черкас пом’якшив карантинні обмеження. На такий крок влада пішла після численних звернень підприємців, які через карантин виявилися на грані виживання.

Міський голова Черкас Бондаренко заявив, що у місті немає жодної загрози спалаху коронавірусу.

1 травня поліція розпочала кримінальне провадження через пом'якшення владою Черкас карантинних заходів.

Того ж дня на своїй сторінці у Facebook Бондаренко оприлюднив фото з СМС-повідомленнями, в яких його попереджають про арешт, якщо він "не заспокоїть свої таланти". Мер Черкас стверджує, що це повідомлення нібито надіслав йому перший заступник керівника Офісу президента Сергій Трофімов.

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Сьогодні, 2 травня, в Офісі президента спростували твердження Бондаренка про те, що Трофімов нібито надсилав йому СМС-повідомлення. Разом з тим в Офісі президента наголосили, що дії мера та міськвиконкому Черкас мають одержати належну юридичну оцінку.

Водночас Трофімов заявив, що мер Черкас передчасно скасував карантин у місті, щоб підвищити свій рейтинг перед місцевими виборами.

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Скандал, Зеленский, Карантин, Анатолий Бондаренко, Опир, Черкаси, Пом'якшення.
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