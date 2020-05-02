Завтра Україну накриють грози і дощі, на Заході похолодає

Погода в Україні у неділю, 3 травня, буде переважно теплою, але з дощами та ймовірними грозами. В західних регіонах очікується прохолодна погода. Найтепліше буде на Харківщині, Запоріжжі та Херсонщині. Стовпчики термометра тут піднімуться до +21...+24 градусів.
Про це повідомляє Укргідрометцентр.
Водночас найпрохолодніше буде на Закарпатті та Волині. Тут синоптики прогнозують всього +15...+17 градусів.
"Неділя і понеділок побудуть теплими, а з вівторка очікується похолодання", – попереджає на своїй Фейсбук-сторінці українська синоптик Наталка Діденко.
У Києві очікують дощі, а температура повітря не підніметься вище +19...+21 градус.
Прогноз погоди на неділю, 3 травня, у містах України:
Ужгород – +15…+17
Львів – +16…+18
Івано-Франківськ – +16…+18
Тернопіль – +15…+17
Чернівці – +16…+18
Хмельницький – +16…+18
Луцьк – +15…+17
Рівне – +16…+18
Житомир – +18…+20
Вінниця – +18…+20
Одеса – +15…+17
Миколаїв – +20…+22
Херсон – +21…+23
Сімферополь – +19…+23
Кропивницький – +21…+23
Черкаси – +20…+22
Чернігів – +20…+22
Суми – +21…+23
Полтава – +23…+25
Дніпро – +22…+24
Запоріжжя – +21…+23
Донецьк – +20…+22
Луганськ – +20…+22
Харків – +21…+23
Київ – +19…+21
Зазначимо, 4 травня по всій країні очікуються помірні короткочасні дощі, місцями з грозами. Опадів не буде лише в більшості західних областей. Вітер очікується переважно північно-східний, зі швидкістю 5-10 м/с. Температура в західних областях встановиться на рівні 12-17 градусів тепла, на решті території – 18-23 градусів тепла.