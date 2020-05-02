Завтра Україну накриють грози і дощі, на Заході похолодає

Новини України:У Києві очікують дощі, а температура повітря не підніметься вище +19...+21 градус.

Погода в Україні у неділю, 3 травня, буде переважно теплою, але з дощами та ймовірними грозами. В західних регіонах очікується прохолодна погода. Найтепліше буде на Харківщині, Запоріжжі та Херсонщині. Стовпчики термометра тут піднімуться до +21...+24 градусів.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Водночас найпрохолодніше буде на Закарпатті та Волині. Тут синоптики прогнозують всього +15...+17 градусів.

"Неділя і понеділок побудуть теплими, а з вівторка очікується похолодання", – попереджає на своїй Фейсбук-сторінці українська синоптик Наталка Діденко.

У Києві очікують дощі, а температура повітря не підніметься вище +19...+21 градус.

Прогноз погоди на неділю, 3 травня, у містах України:

Ужгород – +15…+17

Львів – +16…+18

Івано-Франківськ – +16…+18

Тернопіль – +15…+17

Чернівці – +16…+18

Хмельницький – +16…+18

Луцьк – +15…+17

Рівне – +16…+18

Житомир – +18…+20

Вінниця – +18…+20

Одеса – +15…+17

Миколаїв – +20…+22

Херсон – +21…+23

Сімферополь – +19…+23

Кропивницький – +21…+23

Черкаси – +20…+22

Чернігів – +20…+22

Суми – +21…+23

Полтава – +23…+25

Дніпро – +22…+24

Запоріжжя – +21…+23

Донецьк – +20…+22

Луганськ – +20…+22

Харків – +21…+23

Київ – +19…+21

Зазначимо, 4 травня по всій країні очікуються помірні короткочасні дощі, місцями з грозами. Опадів не буде лише в більшості західних областей. Вітер очікується переважно північно-східний, зі швидкістю 5-10 м/с. Температура в західних областях встановиться на рівні 12-17 градусів тепла, на решті території – 18-23 градусів тепла.