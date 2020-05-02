Новини України:З початку доби бойовики 15 разів обстріляли українські позиції, внаслідок чого було поранено двоє військовослужбовців.

"Сьогодні збройні формування Російської Федерації 15 разів порушили режим припинення вогню, застосувавши при цьому заборонені "мінськими домовленостями" міномети калібру 120-мм та 82-мм, а також гранатомети різних систем, БПЛА, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю. Злочинні та нахабні дії російських окупантів безкарними не залишилися – вогнем зі штатного озброєння українські воїни рішуче подавили ворожу активність. Об'єднані сили продовжують вживати заходів щодо збереження життя та здоров'я військовослужбовців та цивільного населення", - сказано у повідомленні.

Зазначається, що у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник з напрямку населеного пункту Каштанове двічі обстрілював наші позиції неподалік Авдіївки, застосовувавши міномети 120-мм та 82-мм, гранатомети різних систем та стрілецьку зброю. З безпілотного літального апарату противник скинув постріл ВОГ-17 над позиціями Об’єднаних сил поблизу населеного пункту Гнутове.

"На усі обстріли українські воїни дали противнику результативну та вмотивовану відповідь, змусивши окупантів припинити злочинну діяльність", - додається у повідомленні.

За даними штабу ООС, у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" російські найманці п’ять разів вели вогонь по позиціях Об’єднаних сил поблизу Хутора Вільний з мінометів та гранатометів різних систем. Для обстрілів окупанти використали 8 мін 120-го та 84 міни 82-го калібру.

"По околицях Оріхового ворог здійснив чотири обстріли, застосувавши 29 мін 120-го калібру та 21 міну 82-го калібру, а також гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю. По населеному пункту Кримське збройні формування Російської Федерації вели вогонь зі 120 мм мінометів та гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів. Захисників Новоолександрівки окупанти обстріляли з 82-мм мінометів, а оборонців Південного з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї", - відзначається у повідомленні.

Повідомляється, що внаслідок ворожих обстрілів двоє українських воїнів отримали поранення. Втрати противника уточнюються.

На ділянках розведення №1, №2 та №3 режим "тиша" дотримувався, випадків захворювання на коронавірусну інфекцію серед особового складу Об’єднаних сил не зафіксовано.

Нагадаємо, за минулу добу збройні формування Російської Федерації 24 рази порушили режим припинення вогню. Внаслідок ворожих обстрілів 1 травня троє українських воїнів отримали поранення, ще один - уже сьогодні, 2 травня.