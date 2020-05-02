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Банда по Україні викрала 1860 ікон із церков

Банда по Україні викрала 1860 ікон із церков
19:28 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: Twitter

Новини України:Тернопільські правоохоронці викрили міжрегіональну групу осіб, яка впродовж 2018-2020 років здійснила крадіжки 1860 ікон із церков у різних областях України.

Про це повідомляє пресслужба Офісу генерального прокурора.

"Під процесуальним керівництвом прокуратури Тернопільської області, слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в області за оперативного супроводу Управління стратегічних розслідувань в Тернопільській області ДСР Нацполіції, викрито міжрегіональну групу осіб, яка впродовж 2018-2020 років здійснила ряд крадіжок ікон із церков у різних областях України, поєднаних з таємним проникненням до цих приміщень. За даними слідства, остання крадіжка відбулась 30 квітня 2020 року з храму, розташованого в с. Михайлівка Шаргородського району Вінницької області. Було викрадено три ікони 1860 року, які в подальшому вилучені", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що завдяки злагодженим діям понад 70 правоохоронців, на території міст Одеси, Києва та Хмельницького проведено понад 13 санкціонованих обшуків. За їх результатами виявлено та вилучено велику кількість ікон, знаряддя вчинення злочинів, грошові кошти, автомобілі тощо.

За інформацією пресслужби Офісу генпрокурора, наразі затримано організатора та двох виконавців злочинів. Їм повідомлено про підозру у крадіжках, поєднаних з проникненням у приміщення, вчинених у великих розмірах (ч. ч. 3, 4 ст. 185 КК України). Наразі вирішується питання про обрання відносно них запобіжного заходу та накладення арешту на майно.

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Також на причетність до вчинення цих злочинів перевіряють інших осіб.

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Банда, Церква, Офис генерального прокурора, Злочинці, Викрадачі, Ікони.
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