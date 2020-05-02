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Група інтернет-шахраїв ошукали українців на 3,5 млн гривень

Група інтернет-шахраїв ошукали українців на 3,5 млн гривень
19:48 Сьогодні Телеграф УНН Фото: Twitter

Новини України:Шахраї через інтернет ошукали українців на суму понад 3,5 млн гривень під час нелегальної торгівлі засобами індивідуального захисту.

"Співробітники кіберполіції спільно зі слідчими провели заходи з виявлення осіб, які використовують пандемією коронавірусу для вчинення шахрайських дій, займаються нелегальною торгівлею засобами індивідуального захисту, медичними виробами та здійснюють протиправну діяльність у кіберпросторі", - сказано у повідомленні.

Зазначається, що загалом проведено 56 санкціонованих обшуків спільно зі слідчими підрозділами Національної поліції під процесуальним керівництвом прокуратури, у Вінницькій, Дніпропетровській, Запорізькій, Івано-Франківській, Львівській, Миколаївській, Одеській, Полтавській, Рівненській, Тернопільській та Чернігівській областях.

"У результаті проведених заходів встановлено, що від злочинної діяльності 40 шахраїв постраждало близько 1000 осіб, яким було завдано шкоду на суму понад 3,5 мільйона гривень", - повідомили у поліції.

Зокрема у Дніпропетровській області викрито дві групи, які в мережі Інтернет розміщували тисячі оголошень щодо продажу термометрів, медичних масок, антисептиків та інших предметів протиепідемічного захисту. Після того, як вони отримували передоплату або повну оплату за товар на підконтрольні рахунки, оголошення видаляли та переставали виходити на зв'язок.

"За місцями мешкання та в автівках фігурантів проведено обшуки. За результатами вилучено речові докази: банківські картки, мобільні телефони, грошові кошти. Остаточна сума збитків встановлюється. Наразі вирішується питання щодо оголошення підозри зловмисникам у скоєнні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України. Їм загрожує до 8 років позбавлення волі", - резюмували правоохоронці.

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Крім цього, повідомляється, що кіберполіцейські в рамках меморандумів про співпрацю з сайтами оголошень заблокували більше 32 тисяч фейкових облікових записів.

Нагадаємо, в Україні з початку карантину кіберполіція заблокувала 157 шахрайських інтернет-посилань пов’язаних з коронавірусом. 

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Интернет, Група, Киберполиция, Шахраї, Ошукали, Нелегальна торгівля.
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