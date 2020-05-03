ДСНС продовжує гасити осередки пожеж у Чорнобилі і на Житомирщині

Новини України:Станом на 7:00 неділі пожежі у лісових масивах Зони відчуження та безумовного (обовʼязкового) відселення і на Житомирщині локалізовані.

У Київській області станом на 7 год. 3 травня підрозділами ДСНС надається допомога ДАЗВ у гасінні окремих осередків тління торф’яників в осередках пройдених вогнем. До гасіння залучено 173 чоловіки та 56 одиниць техніки, з них від ДСНС 113 чоловік особового складу та 29 одиниць техніки.

У Житомирській області станом на 7 год. 3 травня підрозділами ДСНС надається допомога працівникам лісових господарств у гасінні окремих осередків тління лісової підстилки, пеньків та деревини. Всього до гасіння пожеж на території Житомирської області залучено 327 чоловік та 62 одиниці техніки, з них від ДСНС 64 чоловіки особового складу та 22 одиниці техніки.

Нагадаємо, через теплу зиму кількість природних пожеж в Україні збільшилась на 25%.