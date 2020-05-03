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Бойовики РФ 23 рази обстріляли українські позиції, є поранені

Бойовики РФ 23 рази обстріляли українські позиції, є поранені
08:29 Сьогодні Телеграф УНН Фото: Twitter

Новини України:За минулу добу збройні формування Російської Федерації 23 рази порушили режим припинення вогню.

За минулу добу збройні формування Російської Федерації 23 рази порушили режим припинення вогню. Противник обстріляв наші позиції із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм та 82 мм, а також гранатометів різних систем, БпЛА, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Рішучими діями та ефективним застосуванням чергових вогневих засобів Об’єднані сили припинили ворожі обстріли. Окупанти отримали адекватну відповідь від українських воїнів. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресцентр штабу ООС.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання “Схід” противник тричі обстрілював наші позиції:

“Застосовуючи штатне озброєння, українські воїни своєчасно реагували на ворожі збройні провокації та прицільним вогнем змушували противника відмовитись від продовження обстрілів”, — йдеться у повідомленні.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання “Північ” російські найманці п’ять разів вели вогонь по позиціях Об’єднаних сил:

Внаслідок ворожих обстрілів двоє українських воїнів отримали поранення.

“Наші воїни з відповіддю не забарилися і на такі злочинні дії противника відкрили прицільний вогонь по опорних пунктах російських найманців. Після чого окупанти припинили свою активність. За даними розвідки, 2 травня українські військовослужбовці знищили одного російського окупанта та щонайменше двох поранили”, — йдеться у повідомленні.

“Від початку поточної доби в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання „Схід“ противник з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї обстріляв наші позиції біля Широкиного та Богданівки. У відповідь на порушення наші воїни застосували чергові вогневі засоби, внаслідок чого ворожі провокації припинилися”, — додали у пресцентрі ООС.

Додається, що за поточну добу втрат серед українських захисників немає.

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“Випадків захворювання на коронавірусну інфекцію серед особового складу Об’єднаних сил не зафіксовано. Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається контрольованою”, — резюмували військові.

Нагадаємо, комбату оголосили підозру за схему привласнення 272 тис. грн виплат учасникам бойових дій.

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Все по темі:

РФ, ЗСУ, ООС, Обстріли, Бойовики, Збройні формування, Російська Федерація, Схід України.
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