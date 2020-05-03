Названо області з найвищими на сьогодні темпами поширення COVID-19

Новини України:Наразі найбільша кількість випадків зараження зафіксована у Чернівецькій області.

Протягом минулої доби найбільше нових випадків коронавірусу було зафіксовано в Одеській та Чернівецькій області.

Про це на брифінгу повідомив міністр охорони здоров’я України Максим Степанов.

"За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Одеській області – 80, в Чернівецькій області – 73, та в Тернопільскій області - 45", - зазначив він.

За даними МОЗ, наразі в Одеській області зафіксовано 409 випадків зараження. У Чернівецькій -1818 випадків (найбільше в Україні), в Тернопільській – 868 випадків.

Нагадаємо, станом на ранок 3 травня в Україні підтвердились 11 913 випадків зараження коронавірусом. 288 з них – летальні (+9 за добу).