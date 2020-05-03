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Бойовики РФ випустили 30 мін, травмовані троє бійців ЗСУ

Бойовики РФ випустили 30 мін, травмовані троє бійців ЗСУ
13:45 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: Twitter

Новини України:Збройні формування РФ у неділю обстріляли позиції підрозділів ООС із забороненої Мінськими угодами зброї, у результаті троє українських бійців зазнали травм.

Про це повідомляє штаб операції Об’єднаних сил на своїй сторінці у Facebook.

"Сьогодні, 3 травня, збройні формування Російської Федерації вкотре порушили режим припинення вогню та обстріляли позиції підрозділів Об’єднаних сил, застосувавши озброєння, заборонене Мінськими домовленостями. Такі злочинні дії загарбників ще раз підтверджують те, що ворог цілеспрямовано порушує режим припинення вогню та не бажає дотримуватись мирних домовленостей", - йдеться у повідомленні.

Так, по українських захисниках поблизу Оріхового окупанти з мінометів калібру 82 мм випустили 30 мін. Внаслідок ворожих обстрілів троє військовослужбовців Об'єднаних сил отримали бойові травми.

Названо області з найвищими на сьогодні темпами поширення COVID-19

Воїнам надали першу медичну допомогу та оперативно евакуювали до лікувального закладу.

Підрозділи Об’єднаних сил, які обороняються, використали наявні вогневі засоби та дали збройним формуванням РФ гідну відповідь.

Втрати противника уточнюються.

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РФ, MINI, Обстріли, Бойовики, Збройні формування, Мінські домовленості, Схід України, Заборонений калібр.
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