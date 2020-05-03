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На ромів у Києві здійснили напад, порушено кримінально справу

На ромів у Києві здійснили напад, порушено кримінально справу
13:57 Сьогодні Телеграф УНН Фото: Twitter

Новини України:Поліція розпочала кримінальне провадження за фактом публікації в мережі Інтернет щодо спалення намету ромів в столиці.

“За фактом публікації в мережі Інтернет щодо неправомірних дій відносно ромів столична поліція розпочала кримінальне провадження. На даний час слідством встановлюються особи, причетні до даної події”, — зазначили правоохоронці.

Так, повідомляється, що під час моніторингу мережі Інтернет поліцейські виявили публікацію щодо вчинення невідомими особами на вулиці Саперно-Слобідській неправомірних дій відносно ромів. Дана подія була зареєстрована у Журналі єдиного обліку заяв та повідомлень Голосіївського управління столичної поліції. Правоохоронці поспілкувалися з автором публікації та наразі встановлюють самих потерпілих.

“На підставі зібраних даних слідчим відділом Голосіївського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 161 (Порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками, що поєднано з насильством) Кримінального кодексу України”, — повідомляють поліцейські.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді штрафу від п’ятисот до тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавлення волі на строк від двох до п’яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років або без такого.

Зусилля правоохоронців наразі направлені на встановлення осіб, причетних до скоєння даного правопорушення та розшуку потерпілих.

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Зазначимо, раніше у ЗМІ з’явилась інформація про те, що 29 квітня у Голосіївському районі Києва спалили намет ромської родини, їх самих били та ображали.

Як повідомляв УНН, раніше мер Івано-Франківська Руслан Марцінків наказав поліції вивезти ромів з міста під час наради, відео якої напередодні потрапило в Інтернет та викликало обурення.

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Полиция, Київ, Напад, Розслідування, Кримінальне провадження, Роми.
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