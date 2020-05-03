У Києві за добу 17 нових випадків зараження Covid-19, всього у 1511 людей

Новини України:Минулої доби зафіксовано один летальний випадок.

Кількість киян, у яких за минулу добу підтвердили інфікування коронавірусом, збільшилася на 17 осіб, одна людина померла.

Про це повідомили у прес-службі Київського міського голови Віталія Кличка.

"Ще у 17 жителів столиці лабораторно підтвердили за минулу добу захворювання на коронавірус. Один випадок, на жаль, - летальний. На сьогодні в Києві вже 1511 підтверджених випадків захворювання на COVID-19", - йдеться у повідомленні.

Уточнюється, що серед тих, що захворіли: 6 жінок віком від 55 до 68 років, шестимісячна дівчинка, а також 10 чоловікiв віком від 30 до 80 років. У лікарні столиці госпіталізували 9 пацієнтів, інші лікуються на самоізоляції, під контролем медиків.

Станом на ранок 3 травня в Україні підтвердилися 11 913 випадків зараження коронавірусом. За добу було зафіксовано 502 нові випадки.

Наразі коронавірусною хворобою в Україні хворіють 10 078 людей. Водночас 1547 пацієнтів одужали. 288 випадки – летальні.