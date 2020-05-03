Скачать
Неділя, 03.05.2020
МОЗ просить українців ще трохи потерпіти карантин (Відео)
МОЗ просить українців ще трохи потерпіти карантин (Відео)
НАТО вже готується до другої хвилі коронавірусу цієї осені
НАТО вже готується до другої хвилі коронавірусу цієї осені
Роналду подарував мамі автомобіль в честь Дня матері
Роналду подарував мамі автомобіль в честь Дня матері
У світі за добу зафіксовано понад 80 тисяч нових випадків COVID-19
У світі за добу зафіксовано понад 80 тисяч нових випадків COVID-19

На столичний Майдан вийшли представники малого бізнесу

На столичний Майдан вийшли представники малого бізнесу
17:35 Сьогодні Телеграф УНН Фото: telegram

Новини України:На центральній площі Києва, Майдані Незалежності, зібралась акція протесту представників малого бізнесу.

На центральній площі Києва, Майдані Незалежності, зібралась акція протесту представників малого бізнесу. Учасники акції вимагають дозволити роботу на період карантину.

Так, протестувальники з плакатами “SaveФОП” перебували у масках та зберігали дистанцію у 1,5 метри один від одного.

Також учасники акції мали плакати з гаслами “Скасуйте вбивчу фіскалізацію мікропідприємництва” та “Малий бізнес на карантині”.

Після Майдану Незалежності, частина з них вирушила до будівлі Офісу Президента.

НАТО вже готується до другої хвилі коронавірусу цієї осені

Організатори акції зазначають, що їх мета — отримати “право на працю” та “рівні умови ведення підприємницької діяльності”.

Нагадаємо, раніше Президент України Володимир Зеленський звернувся до українців, вказавши, що знає про труднощі карантину, і влада робить все, щоб хоч трішки полегшити життя людям. 

Перейти на головну сторінку Додати коментар

Все по темі:

Карантин, Майдан, Київ, Малий бізнес.
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 Docudays UA сьогодні обере переможців і покаже фільм-закриття
02 Зірку Джо Пантоліано збив автомобіль під час прогулянки
03 Турецькі туроператори запрошують на відпочинок
04 Рекомендації з протидії COVID-19 доступні тепер мовами нацменшин
05 Бешикташ зацікавився в послугах екс-хавбека Карпат Карраскаля
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
Від Covid-19 в Польщі померло вже 678 людей
Від Covid-19 в Польщі померло вже 678 людей
У Києві за добу 17 нових випадків зараження Covid-19, всього у 1511 людей
У Києві за добу 17 нових випадків зараження Covid-19, всього у 1511 людей
У Нідерландах кількість хворих зросла до 40 500 осіб
У Нідерландах кількість хворих зросла до 40 500 осіб
Актор Гафтор Бйорнссон встановив світовий рекорд у паверліфтингу
Актор Гафтор Бйорнссон встановив світовий рекорд у паверліфтингу
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф Мапа
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся