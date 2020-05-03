На столичний Майдан вийшли представники малого бізнесу

На центральній площі Києва, Майдані Незалежності, зібралась акція протесту представників малого бізнесу. Учасники акції вимагають дозволити роботу на період карантину.
Так, протестувальники з плакатами “SaveФОП” перебували у масках та зберігали дистанцію у 1,5 метри один від одного.
Також учасники акції мали плакати з гаслами “Скасуйте вбивчу фіскалізацію мікропідприємництва” та “Малий бізнес на карантині”.
Після Майдану Незалежності, частина з них вирушила до будівлі Офісу Президента.
Організатори акції зазначають, що їх мета — отримати “право на працю” та “рівні умови ведення підприємницької діяльності”.
Нагадаємо, раніше Президент України Володимир Зеленський звернувся до українців, вказавши, що знає про труднощі карантину, і влада робить все, щоб хоч трішки полегшити життя людям.