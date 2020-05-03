На столичний Майдан вийшли представники малого бізнесу

Новини України:На центральній площі Києва, Майдані Незалежності, зібралась акція протесту представників малого бізнесу.

На центральній площі Києва, Майдані Незалежності, зібралась акція протесту представників малого бізнесу. Учасники акції вимагають дозволити роботу на період карантину.

Так, протестувальники з плакатами “SaveФОП” перебували у масках та зберігали дистанцію у 1,5 метри один від одного.

Також учасники акції мали плакати з гаслами “Скасуйте вбивчу фіскалізацію мікропідприємництва” та “Малий бізнес на карантині”.

Після Майдану Незалежності, частина з них вирушила до будівлі Офісу Президента.

Організатори акції зазначають, що їх мета — отримати “право на працю” та “рівні умови ведення підприємницької діяльності”.

Нагадаємо, раніше Президент України Володимир Зеленський звернувся до українців, вказавши, що знає про труднощі карантину, і влада робить все, щоб хоч трішки полегшити життя людям.