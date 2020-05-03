В Одеській області побудують місто-курорт, де буде 80 готелів

Новини України:Заплановане будівництво - це курорт з "екологічною філософією", заснованою на сучасних технологіях.

В Одеській області збудують місто-курорт, в якому відкриють 80 готелів.

Про це в соціальних мережах заявив директор центру туризму "Південна ліга" Фазіль Аскеров.

Він пояснює, що йдеться про будівництво, яке анонсував президент України Володимир Зеленський у вересні минулого року на минулому в Києві форумі Ялтинської європейської стратегії.

За словами Аскерова, місто-курорт "Дунайя" - цілорічний курорт з гемблінг (ігрової) зоною, який розмістять на піщаній косі, частина якої – дамба, між озером Сасик і Чорним морем.

Під будівництво загалом буде відведено понад 500 га землі, планується облаштування 10-кілометрової набережної.

"Понад 80 готелів (найменший на 150 номерів), а найбільший на 1 тисячу номерів. Двадцять тисяч готельних номерів, 25 тисяч робочих місць. Місце для проведення музичних фестивалів світового рівня на 50 тисяч людей", - заявив Аскеров.

Він стверджує, що заплановане будівництво - курорт з "екологічною філософією", заснованою на сучасних технологіях.

Перші готелі відкриються у 2022 році, перший мільйон туристів місто, як передбачається, прийме у 2025 році, а до 2030 року туристичний потік становитиме 6 мільйонів осіб на рік.

Як стверджує Аскеров, обсяг приватних інвестицій становитиме понад 2,5 мільярда доларів.

"Проект за ініціативою президента України Володимира Зеленського. Архітектурна робота - команда Сергія Гусєва", - написав директор центру.

Економічна складова проекту розроблена співробітниками Одеського національного економічного університету.

Аскеров також нагадав, що про вищеназвану зону для розвитку туризму говорив на парламентських слуханнях у 2016 році колишній голова Одеської ОДА Міхеїл Саакашвілі.

Зазначається, що після закінчення карантину буде проведена публічна презентація проекту для широкої громадськості.

У вересні 2019 року в Києві пройшов форум YES (Ялтинська європейська стратегія). Під час форуму президент Володимир Зеленський заявив про передбачуване будівництво "міста з нуля" на узбережжі Чорного моря.