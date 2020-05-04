Скачать
Понеділок, 04.05.2020
Окупанти 11 разів обстріляли українські позиції, є поранені
Окупанти 11 разів обстріляли українські позиції, є поранені
Кількість жертв коронавірусу у Франції наблизилася до 25 тисяч
Кількість жертв коронавірусу у Франції наблизилася до 25 тисяч
Клуб українця очолив на першому сходинці найдорожчих футбольних команд світу
Клуб українця очолив на першому сходинці найдорожчих футбольних команд світу
Телеканал 1+1 запустив музичний марафон "Ти не один" на підтримку лікарів
Телеканал 1+1 запустив музичний марафон "Ти не один" на підтримку лікарів

Окупанти 11 разів обстріляли українські позиції, є поранені

Окупанти 11 разів обстріляли українські позиції, є поранені
07:25 Сьогодні Телеграф УНН Фото: Твиттер

Новини України:Внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець Об’єднаних сил отримав поранення та троє — бойові травмування.

За минулу добу збройні формування Російської Федерації 11 разів порушили режим припинення вогню. Противник обстріляв наші позиції із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 82 мм, а також гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресцентр штабу ООС.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання “Схід” ворог обстріляв наших військових:

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання “Північ” по захисниках Оріхового збройні формування Російської Федерації вели вогонь з мінометів 82-го калібру, а з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї обстрілювали околиці Кримського.

“Утримуючи оборону наші військовослужбовці діяли рішуче — давали ворожим підрозділам гідну відсіч та жорстко припиняли злочинні дії окупаційних військ”, — повідомили у штабі.

На Закарпатті прикордонники вилучили 11,5 тис. пачок сигарет

“За даними розвідки, 3 травня українські військовослужбовці знищили одного російського окупанта та щонайменше одного поранили”, — додається у повідомленні.

“Від початку цієї доби збройні формування Російської Федерації обстріляли наших захисників, які виконують завдання у складі оперативно-тактичного угруповання „Північ“. По оборонцях Кримського російські найманці відкривали вогонь зі 120 мм мінометів та станкових протитанкових гранатометів. У відповідь підрозділи Об’єднаних сил оперативно застосовували чергові вогневі засоби”, — повідомили військові.

За поточну добу втрат серед українських захисників немає.

Випадків захворювання на коронавірусну інфекцію серед особового складу Об’єднаних сил не зафіксовано.

Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається контрольованою.

Нагадаємо, на передову в зону ООС передали засоби медзахисту від COVID-19.

Перейти на головну сторінку Додати коментар

Все по темі:

Донбас, ЗСУ, ООС, Окупанти, Обстріл, Порушення тиші.
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 Розвідка США розповіла звідки вийшов Covid-19
02 В Одеській області побудують місто-курорт, де буде 80 готелів
03 Телеканал 1+1 запустив музичний марафон "Ти не один" на підтримку лікарів
04 Понад 8 мільйонів українців отримають пенсію по-новому
05 Apple і Google розробили сервіс моніторингу за хворими на Covid-19
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
У США протягом дня Covid-19 забрав більше життів ніж теракт 11 вересня
У США протягом дня Covid-19 забрав більше життів ніж теракт 11 вересня
Трамп заявив, що дізнався про загрозу коронавірусу лише наприкінці січня
Трамп заявив, що дізнався про загрозу коронавірусу лише наприкінці січня
У Чорнобильскій зоні ще гасять осередки пожеж
У Чорнобильскій зоні ще гасять осередки пожеж
Apple і Google розробили сервіс моніторингу за хворими на Covid-19
Apple і Google розробили сервіс моніторингу за хворими на Covid-19
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф Мапа
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся