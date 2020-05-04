Окупанти 11 разів обстріляли українські позиції, є поранені

Новини України:Внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець Об’єднаних сил отримав поранення та троє — бойові травмування.

За минулу добу збройні формування Російської Федерації 11 разів порушили режим припинення вогню. Противник обстріляв наші позиції із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 82 мм, а також гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресцентр штабу ООС.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання “Схід” ворог обстріляв наших військових:

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання “Північ” по захисниках Оріхового збройні формування Російської Федерації вели вогонь з мінометів 82-го калібру, а з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї обстрілювали околиці Кримського.

“Утримуючи оборону наші військовослужбовці діяли рішуче — давали ворожим підрозділам гідну відсіч та жорстко припиняли злочинні дії окупаційних військ”, — повідомили у штабі.

“За даними розвідки, 3 травня українські військовослужбовці знищили одного російського окупанта та щонайменше одного поранили”, — додається у повідомленні.

“Від початку цієї доби збройні формування Російської Федерації обстріляли наших захисників, які виконують завдання у складі оперативно-тактичного угруповання „Північ“. По оборонцях Кримського російські найманці відкривали вогонь зі 120 мм мінометів та станкових протитанкових гранатометів. У відповідь підрозділи Об’єднаних сил оперативно застосовували чергові вогневі засоби”, — повідомили військові.

За поточну добу втрат серед українських захисників немає.

Випадків захворювання на коронавірусну інфекцію серед особового складу Об’єднаних сил не зафіксовано.

Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається контрольованою.

Нагадаємо, на передову в зону ООС передали засоби медзахисту від COVID-19.