У Нацполіції спростовують наявність додаткових сил Нацгвардії в Черкасах

Новини України:На вулицях Черкас додаткових сил Нацгвардії немає, чергові сили правоохоронців є звичайною практикою.

"Щодня (і сьогодні не виняток) Нацгвардія спільно з поліцейськими залучається з 16.00-22.00 на заходи громадської безпеки. Щотижня керівництво ГУНП підписує графік планових чергувань. Це звичайна практика, додаткових сил на вулицях міста немає", - заявив керівник ГУНП в Черкаській області Віталій Куратченко.

Куратченко підкреслив, що на розданому в Інтернеті відео зображено одне авто. "Тому не поширюйте фейків!", - підсумував глава Нацполіції області.

Раніше на своїй сторінці в Фейсбук відео з вантажівкою Нацгвардії та інформацією про збільшення кількості правоохоронців поширив керівник муніципальної інспекції міськради Станіслав Коломієць.

"Увечері на черкаських вулицях з'явилася техніка Нацгвардії, повністю набита бійцями. Одну з таких вантажівок я помітив біля мого будинку, і поцікавився у них, у зв'язку з чим таке небачене раніше посилення? Відповіли, що "патрулюють". Гей! Я в Черкасах уже 7 місяців і КрАЗами мій район не патрулюють!", - написав Коломієць.