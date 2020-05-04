Кількість хворих на коронавірус на Львівщині перевищила 500

Новини України:Загалом коронавірусну інфекцію виявлено — у 506 осіб, 15 людей померло. 95 пацієнтів одужало.

На Львівщині станом на 8:00 4 травня зафіксовано 506 випадків захворювання на COVID-19, з них 33 за останню добу. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Львівської міської ради.

“Станом на 8:00 у Львові та на Львівщині підтверджено 506 випадків інфікування коронавірусом, з них 15 — летальні”, — сказано у повідомленні.

Зазначається, що загалом за весь період карантину до Львівської обласної інфекційної лікарні звернулись 2 140 осіб, госпіталізовані — 413, на амбулаторному лікуванні — 1727 осіб, виписані — 277 осіб. Зараз у лікарні перебуває 138 осіб, з них в реанімації — 6 осіб, на апаратні ШВЛ — 3 особи.

За оперативними даними, за вчорашню добу лабораторні центри в місті провели 163 ПЛР-тести, з яких 33 — позитивні.

Нагадаємо, станом на 3 травня, у Львівській області було зафіксовано 473 випадки інфікування коронавірусом, та повідомлялося про 15-ту смерть від хвороби.