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Мер Черкас прибув на допит до Нацполіції

Мер Черкас прибув на допит до Нацполіції
13:07 Сьогодні Телеграф УНН Фото: Твиттер

Новини України:Допит черкаських чиновників у справі щодо послаблення карантину у місті, який мав відбутися сьогодні - перенесли.

Мер Черкас Анатолій Бондаренко прибув на допит на 12 годину в обласне управління Нацполіції, проте слідчі дії з міським головою у рамках відкритого кримінального провадження перенесено на невизначений термін у зв'язку з карантинними обмеженнями.

"Допит перенесли", - сказав Бондаренко, показавши журналістам повідомлення слідчого про перенесення допиту.

Станом на 12:45 мер Черкас досі знаходиться на вулиці.

"Сказали, що сьогодні прийом громадян відсутній, а я сказав, що прийшов дати свідчення…", - сказав Бондаренко, зазначивши, що буде чекати офіційного підтвердження перенесення допиту через карантинні обмеження.

Як повідомлялося, Черкаським відділом поліції відкрито кримінальне провадження за фактом послаблення карантинних заходів у Черкасах. Рішення про пом’якшення обмежень ухвалила міська влада, воно суперечить постанові Кабміну щодо карантинних заходів.

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Нагадаємо, Черкаський міський голова Анатолій Бондаренко на фоні відкриття поліцією кримінального провадження щодо пом'якшення карантину у місті оприлюднив у Facebook сфотографовану повістку на своє ім'я про виклик до слідчого на допит.

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Карантин, Нацполиция, Черкаси, Допит.
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