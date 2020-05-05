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Кличко: У стаціонарах столиці з коронавірусом 215 пацієнтів

Кличко: У стаціонарах столиці з коронавірусом 215 пацієнтів
02:55 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новини України:На сьогодні в стаціонарах міських лікарень з діагнозом коронавірус перебувають 215 пацієнтів, зокрема і 4 дітей.

"Кілька днів число тих, у кого виявили вірус, трохи зменшується, але, водночас, зростає кількість інфікованих, яким потрібна госпіталізація. Сьогодні в стаціонарах міських лікарень з діагнозом коронавірус перебувають 215 пацієнтів, зокрема і 4 дітей. З підозрою на COVID-19 - 68 хворих, з пневмоніями – загалом 413 пацієнтів", - про це на брифінгу поінформував Київський міський голова Віталій Кличко, повідомляє кореспондент Укрінформу.

У Києві вже 1535 підтверджених випадків захворювання на COVID-19.

В Україні зафіксовано 12 331 випадок коронавірусної хвороби COVID-19.

У Києві за добу коронавірус підтвердили у 24 осіб

За добу - 418 нових випадків.

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Кличко, Київ, Лікарня, Коронавірус.
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