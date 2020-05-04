Скачать
Понеділок, 04.05.2020
В Україні карантин продовжать до 22 травня, але з пом'якшенням
В Україні карантин продовжать до 22 травня, але з пом'якшенням
Українець врятував 20-річного поляка, який тонув в озері
Українець врятував 20-річного поляка, який тонув в озері
Українка - в топ-10 найсильніших подач WTA
Українка - в топ-10 найсильніших подач WTA
Гурт Gorillaz і репер Skepta записали пісню, присвячену Тоні Аллену (Відео)
Гурт Gorillaz і репер Skepta записали пісню, присвячену Тоні Аллену (Відео)

Окупанти відкривали обстріл біля чотирьох населених пунктів на Донбасі

Окупанти відкривали обстріл біля чотирьох населених пунктів на Донбасі
13:44 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новини України:Російські окупаційні війська цієї доби порушили режим припинення вогню чотири рази.

"Від початку поточної доби станом на 12.30 російсько-окупаційні війська порушили режим чотири рази, у тому числі із застосуванням забороненої зброї. За наявною інформацією, з початку цієї доби і станом бойових втрат у лавах наших військ немає, втрати противника уточнюються", - про це повідомив на брифінгу в Міноборони речник відомства Олександр Мотузяник.

Він уточнив, що окупанти в районі Кримського випустили в бік наших опорних пунктів 5 мін 120-го калібру та двічі стріляли зі станкового гранатомета.

"У відповідь українські військовослужбовці вдарили по противнику з чергових засобів. Ворожий вогонь вдалося вчасно придушити", - додав Мотузяник.

Мер Черкас прибув на допит до Нацполіції

Від початку доби окупанти застосували зброю біля Верхньоторецького, де використали міномет 82-го калібру з витратою чотири боєприпаси та вели вогонь зі станкових і автоматичних гранатометів.

Також зранку фіксувалися порушення бойовиками режиму припинення вогню поблизу Новотроїцького та Авдіївки. Там російсько-окупаційні війська застосовували гранатомети різних типів, на що також отримали адекватну відповідь з боку підрозділів Збройних сил України.

Перейти на головну сторінку Додати коментар

Все по темі:

Донбас, ЗСУ, ООС, Окупанти, Порушення тиші, Регіони.
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 Розвідка США розповіла звідки вийшов Covid-19
02 Понад 8 мільйонів українців отримають пенсію по-новому
03 В Одеській області побудують місто-курорт, де буде 80 готелів
04 Барселона розглядає варіант обміну хорватського півзахисника Івана Ракитича
05 Apple і Google розробили сервіс моніторингу за хворими на Covid-19
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
Помер Володимир Бойко, музикант гурту &quot;Ласковый май&quot;
Помер Володимир Бойко, музикант гурту "Ласковый май"
Окупанти відкривали обстріл біля чотирьох населених пунктів на Донбасі
Окупанти відкривали обстріл біля чотирьох населених пунктів на Донбасі
Уряд вирішує продовжувати карантин до 22 травня
Уряд вирішує продовжувати карантин до 22 травня
У Wizz Air спрогнозували скільки триватиме невизначеність з авіаперевезеннями
У Wizz Air спрогнозували скільки триватиме невизначеність з авіаперевезеннями
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф Мапа
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся