Окупанти відкривали обстріл біля чотирьох населених пунктів на Донбасі

Новини України:Російські окупаційні війська цієї доби порушили режим припинення вогню чотири рази.

"Від початку поточної доби станом на 12.30 російсько-окупаційні війська порушили режим чотири рази, у тому числі із застосуванням забороненої зброї. За наявною інформацією, з початку цієї доби і станом бойових втрат у лавах наших військ немає, втрати противника уточнюються", - про це повідомив на брифінгу в Міноборони речник відомства Олександр Мотузяник.

Він уточнив, що окупанти в районі Кримського випустили в бік наших опорних пунктів 5 мін 120-го калібру та двічі стріляли зі станкового гранатомета.

"У відповідь українські військовослужбовці вдарили по противнику з чергових засобів. Ворожий вогонь вдалося вчасно придушити", - додав Мотузяник.

Від початку доби окупанти застосували зброю біля Верхньоторецького, де використали міномет 82-го калібру з витратою чотири боєприпаси та вели вогонь зі станкових і автоматичних гранатометів.

Також зранку фіксувалися порушення бойовиками режиму припинення вогню поблизу Новотроїцького та Авдіївки. Там російсько-окупаційні війська застосовували гранатомети різних типів, на що також отримали адекватну відповідь з боку підрозділів Збройних сил України.