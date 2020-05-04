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Понеділок, 04.05.2020
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5-го травня в Україні пройдуть дощі з грозами, температура повітря +23°

5-го травня в Україні пройдуть дощі з грозами, температура повітря +23°
17:16 Сьогодні Телеграф УНИАН Фото: Twitter

Новини України:Дощі очікуються по всій країні.

У вівторок, 5 травня, в Україні пройдуть дощі, температура до +23°.

Погода в Україні. На сході пройдуть дощі, температура вночі до +11°, вдень до +23°. Жителів південних регіонів також очікують опади. Вночі температура до +9°, вдень до +20°.

На заході України пройдуть дощі. Температура вночі до +1°, вдень до +19°.

У північних областях зливи. Температура вночі до +11°, вдень до +21°. У центрі пройдуть дощі, температура вночі до +9°, вдень до +22°.

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За народним прогнозом, 5 травня - День Луки. Селяни садили цибулю. Про це говорили: "Цибуля, як татарин: як сніг зійшов, так він і тут".

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Погода, Тепло, Гроза, Синоптики, Весна, Дощ, Віввторок, 5 Травня.
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