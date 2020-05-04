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Кличко: Київ дезінфікують за допомогою дронів

Кличко: Київ дезінфікують за допомогою дронів
17:27 Сьогодні Телеграф УНИАН Фото: Unsplash

Новини України:Київ використовує для дезінфекції міських об’єктів безпілотні літальні апарати - дрони.

Про це на брифінгу розповів Київський міський голова Віталій Кличко, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Місто використовує для дезінфекції безпілотні технології – дрони. Таку технологію вже протестували на сміттєспалювальному заводі "Енергія" та в Київпастрансі. Технологія мінімізує контакт людей з місцями ймовірного потрапляння вірусу. Ефективніше покриває площу обробки, економить час на неї", - сказав Кличко.

Кличко додав, що для санобробки місто залучає дрони, які зазвичай працюють в сільському господарстві для внесення пестицидів на полях.

"Сьогодні вони задіяні для дезінфекції промислових територій у місті. Для цього ми використовуємо дрони української компанії DroneUA, яка надає їх безкоштовно", - повідомив міський голова Києва.

Також Кличко на пресконференції показав відео, як відбувається така дезінфекція з повітря.

Також він зазначив, що комунальні підприємства міста продовжують миття та дезінфекцію вулиць столиці в посиленому режимі.

В Україні карантин продовжать до 22 травня, але з пом'якшенням

Як повідомлялося, в зв'язку з епідемією коронавірусу в населених пунктах проводиться дезінфекція в приміщеннях та на територіях, аби запобігти зараженню людей коронавірусною інфекцією.

Станом на 4 травня, за даними ЦГЗ, в Україні лабораторно підтверджено 12 331 випадок COVID-19, зокрема 303 летальні, 1619 пацієнтів одужало. За добу зафіксовано 418 нових випадків.

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Пандемия, Дезинфекция, Дрон, Київ, Столиця, Клично.
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