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В Україні карантин продовжать до 22 травня, але з пом'якшенням

В Україні карантин продовжать до 22 травня, але з пом'якшенням
13:34 Сьогодні Телеграф УНН Фото: Твиттер

Новини України:Карантин пом'якшать з 11 травня.

В Україні карантин, введений через ситуацію з коронавірусом, буде продовжено до 22 травня. Про це заявив на засіданні уряду Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

“Дуже важливо правильно завершувати процес карантину і правильно з нього виходити. Ми бачимо, що Всесвітня організація охорони здоров’я продовжила дію глобального режиму надзвичайної ситуації, тому для нас пом’якшення карантину не означає його повного зняття. Карантин буде продовжено до 22 травня”, — сказав Шмигаль.

При цьому він допустив пом'якшення карантину з 11 травня.

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"Україна готується до послаблення карантину з 11 травня", - зауважив очільник уряду.

Нагадаємо, нардеп Олексій Гончаренко повідомив, що 4 травня на засіданні Кабінет міністрів ухвалить низку карантинних послаблень в сфері торгівлі, послаблення повинні набути чинності з завтрашнього дня.

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Карантин, Україна, Уряд, Послаблення карантину.
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