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МОЗ: мери міст не мають повноважень скасовувати карантин

МОЗ: мери міст не мають повноважень скасовувати карантин
11:05 Сьогодні Телеграф УНИАН Фото: Twitter

Новини України:Міністр охорони здоров'я пояснив, що рішення щодо карантину не ґрунтуються на тому чи іншому баченні чиновників.

Органи місцевого самоврядування не мають повноважень для пом’якшення або скасування карантину на території України, це виключно прерогатива уряду.

Таку заяву на брифінгу зробив міністр охорони здоров’я Максим Степанов. Він пояснив, що рішення щодо карантину не ґрунтуються на тому чи іншому баченні чиновників. Аби виходити з відповідними ініціативами, МОЗ збирає епідеміологів та вірусологів, досліджує іноземний досвід, і вже з огляду на це робить свої пропозиції.

"Яку аргументацію почали використовувати ті чи інші мери міст мені не відомо. Принаймні, до нас за консультаціями або до фахівців на місцях вони не зверталися, тому мабуть це суто політичне рішення", - зазначив міністр.

Він нагадав, що МОЗ буде пропонувати пом’якшення карантинних заходів з 11 травня.

"Якщо ми говоримо про юридичну частину, то згідно з законом про інфекційні хвороби, чітко визначено, що ведення карантину на території країни це виключно прерогатива виключно Кабінету міністрів", - підсумував Степанов.

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З 30 квітня міськвиконком Черкас пом’якшив карантинні обмеження. На такий крок влада пішла після численних звернень підприємців, які через карантин виявилися на грані виживання. Міський голова Черкас Бондаренко заявив, що у місті немає жодної загрози спалаху коронавірусу.

1 травня поліція розпочала кримінальне провадження через пом'якшення владою Черкас карантинних заходів.

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МОЗ, Карантин, MISTA, Україна, Мер міста.
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