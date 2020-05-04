Українець спробував вивезти до Грузії колекцію старовинних монет

Новини України:Прикордонники виявили в українця, який прямував до Грузії, колекцію старовинних монет та банкнот, які, ймовірно, становлять культурну цінність.

“Днями в пункті пропуску „Чорноморський-МП“ прикордонники Одеського загону спільно з митницею перешкодили вивезенню з країни предметів, що, ймовірно, мають культурну цінність. Завдяки спільним діям правоохоронці знайшли старовинні банкноти різних країн, випущені у період від 1898 до 2000 року та монети, які були викарбувані у 1900 році. Гроші серед особистих речей заховав громадянин України, який прямував до Грузії”, — йдеться у повідомленні.

Вказано, що за фактом незаконного переміщення предметів, що мають ознаки культурних цінностей, складено протокол про порушення митних правил.

“Вилучені банкноти та монети передадуть для проведення наукової експертизи, яка визначить їх історичну цінність й належність до культурної та історичної спадщини”, — додали у пресслужбі.

Нагадаємо, близько 200 тис. поліетиленових рукавичок намагались вивезти з України до Польщі.