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Керівник Закарпатського відділення АМКУ попався на хабарі

Керівник Закарпатського відділення АМКУ попався на хабарі
22:35 Сьогодні Телеграф УНН Фото: Twitter

Новини України:На Закарпатті на хабарі в 1100 доларів США затримали голову територіального відділення Антимонопольного комітету України (АМКУ).

“За процесуального керівництва прокуратури Закарпатської області затримано голову Закарпатського обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України за підозрою у вимаганні та одержанні неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368 КК України)”, — йдеться у повідомленні.

Вказано, що за даними слідства, посадовець вимагав від приватного підприємця 3 тис. доларів США за зменшення штрафних санкцій під час вирішення питання про його притягнення до адміністративної відповідальності. Крім того, за цю ж суму він обіцяв надалі не втручатись в господарську діяльність фірми під час участі у конкурсних торгах.

“Правоохоронці задокументували факт отримання посадовцем 1100 дол. США хабара, після чого його затримано у порядку ст. 208 КПК України. Грошові кошти вилучено. Наразі тривають першочергові слідчі дії. Вирішується питання про повідомлення затриманому про підозру та обрання запобіжного заходу”, — повідомили у пресслужбі.

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Нагадаємо, в Одеській області прокурора затримали на хабарі.

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АМКУ, Закарпаття, Хабар, Керівник.
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