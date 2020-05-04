Керівник Закарпатського відділення АМКУ попався на хабарі

Новини України:На Закарпатті на хабарі в 1100 доларів США затримали голову територіального відділення Антимонопольного комітету України (АМКУ).

“За процесуального керівництва прокуратури Закарпатської області затримано голову Закарпатського обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України за підозрою у вимаганні та одержанні неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368 КК України)”, — йдеться у повідомленні.

Вказано, що за даними слідства, посадовець вимагав від приватного підприємця 3 тис. доларів США за зменшення штрафних санкцій під час вирішення питання про його притягнення до адміністративної відповідальності. Крім того, за цю ж суму він обіцяв надалі не втручатись в господарську діяльність фірми під час участі у конкурсних торгах.

“Правоохоронці задокументували факт отримання посадовцем 1100 дол. США хабара, після чого його затримано у порядку ст. 208 КПК України. Грошові кошти вилучено. Наразі тривають першочергові слідчі дії. Вирішується питання про повідомлення затриманому про підозру та обрання запобіжного заходу”, — повідомили у пресслужбі.

Нагадаємо, в Одеській області прокурора затримали на хабарі.