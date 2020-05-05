Шмигаль розповів, в яких числах запрацює метро

Новини України:Роботу метро в українських містах відкриватимуть у кілька етапів.

Метрополітен в найбільших українських містах виходитиме з карантину, запровадженого через поширення коронавірусу, у два етапи.

Про це заявив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль в ефірі "Українського радіо".

"Метрополітен перевозить щодня понад 2 мільйони людей в трьох містах України. Для Києва, Харкова та інших міст, де більше мільйона населення - це величезний ризик інфікування коронавірусом. Тому відкриття метрополітену передбачається в два етапи", - розповів він.

За словами Шмигаля, на третьому етапі послаблення карантинних заходів метро запрацює для окремих категорій громадян і буде їздити з певними обмеженнями.

"На четвертому етапі, це практично вже етап завершення епідемії в Україні, метрополітен працюватиме в звичному режимі. П’ятий етап - це фактичне завершення карантину. Метро - це передостанній етап завершення карантинних заходів у зв'язку з високою ймовірністю, навантаженням, таким фактором, як можливість зараження в метро, швидкого розповсюдження епідемії в великих містах", - пояснив голова уряду.

5 травня, уряд продовжив карантин до 22 травня, знявши при цьому низку обмежень для бізнесу. Відкриють парки, сквери, зони відпочинку, салони краси, перукарні, літні майданчики кафе і ресторанів.