Святкування Дня Києва скасували через пандемію

Новини України:Святкові заходи можуть пройти в онлайн-форматі.

Цього року в столиці не будуть проводити масові заходи на День Києва, 31 травня у зв'язку з епідемією коронавірусу.

Про це повідомляє OBOZREVATEL, посилаючись на голову постійної комісії з питань культури, туризму та інформаційної політики КМДА Вікторії Мухи.

"Цього року ми не зможемо відсвяткувати День Києва в останню неділю травня так само масштабно, як і раніше. Зараз ми обговорюємо, можливо, свято пройде в онлайн-форматі та у вигляді флешмобів", – сказала Муха в коментарі журналістам.

За її словами, тільки 4 травня Кабміном було прийнято рішення про продовження карантину до 22 травня, а в переліку послаблень немає дозволу на масові заходи.

"Зрозуміло, що рішення про продовження карантину будуть приймати вже в кінці травня. І навіть якщо його (Карантин. – Ред.) скасують, за стільки короткий час ми не встигнемо підготуватися. Тому зараз ми вже з департаментом культури обговорюємо нові форми. Кияни у нас креативні, так що ми придумаємо, як відсвяткувати", – підкреслила чиновниця.

Нагадаємо, Кабінет міністрів України напередодні продовжив карантин в Україні до 22 травня.

При цьому, з 11 травня в режимі карантину буде зроблений ряд послаблень. Відкриють парки, сквери, зони відпочинку, салони краси, перукарні, літні майданчики кафе і ресторанів.