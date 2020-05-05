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У "Борисполі" замовили три евакуаційні рейси

У "Борисполі" замовили три евакуаційні рейси
14:35 Сьогодні Телеграф УНН Фото: Unsplash

Новини України:Минулої доби прикордонники перевірили та здійснили пропуск понад пів тисячі пасажирів, що прибули в аеропорт "Бориспіль" трьома евакуаційними рейсами.

 Минулої доби прикордонники перевірили та здійснили пропуск понад пів тисячі пасажирів, що прибули в аеропорт "Бориспіль" трьома евакуаційними рейсами з Німеччини, Італії та Казахстану. Про це інформує пресслужба ДПСУ.

"Прикордонники окремого контрольно-пропускного пункту "Київ" оформили спеціальні пасажирські авіарейси з Мілану (Італія), Таразу (Казахстан), Франкфурта (Німеччина)", - йдеться в повідомленні.

За даними ДПСУ, серед прибулих цими літаками осіб переважна більшість – громадяни України.

"Жоден з пасажирів не мав підвищеної температури тіла, або скарг на наявність симптомів захворювання на ГРВІ. Вони усі, окрім одного, обрали передбачені карантинні обмеження із застосуванням додатку "Дій вдома", - додали прикордонники.

Повідомляється також, що після перевірки співробітниками ДПСУ реєстрації в додатку ці особи відправилися на двотижневу самоізоляцію за вказаними адресами. Один громадян, який прибув рейсом з Мілану, проведе карантин у визначеному обсерваторі.

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За даними прикордонників, загалом пасажиропотік через український кордон залишається доволі низький. Протягом доби кордон країни на в’їзд та на виїзд перетнуло менше 12 тисяч осіб. Серед тих, хто в’їжджав в Україну, осіб із високою температурою тіла чи скаргами на наявність симптомів захворювання на ГРВІ не виявлено.

Нагадаємо, у неділю літаками з Шарм-ель-Шейху та Дубаю до України прибули понад 350 українців.

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Эвакуация, Бориспіль, Літак, Рейси, Авіаперельоти.
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