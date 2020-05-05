У "Борисполі" замовили три евакуаційні рейси

Новини України:Минулої доби прикордонники перевірили та здійснили пропуск понад пів тисячі пасажирів, що прибули в аеропорт "Бориспіль" трьома евакуаційними рейсами.

Минулої доби прикордонники перевірили та здійснили пропуск понад пів тисячі пасажирів, що прибули в аеропорт "Бориспіль" трьома евакуаційними рейсами з Німеччини, Італії та Казахстану. Про це інформує пресслужба ДПСУ.

"Прикордонники окремого контрольно-пропускного пункту "Київ" оформили спеціальні пасажирські авіарейси з Мілану (Італія), Таразу (Казахстан), Франкфурта (Німеччина)", - йдеться в повідомленні.

За даними ДПСУ, серед прибулих цими літаками осіб переважна більшість – громадяни України.

"Жоден з пасажирів не мав підвищеної температури тіла, або скарг на наявність симптомів захворювання на ГРВІ. Вони усі, окрім одного, обрали передбачені карантинні обмеження із застосуванням додатку "Дій вдома", - додали прикордонники.

Повідомляється також, що після перевірки співробітниками ДПСУ реєстрації в додатку ці особи відправилися на двотижневу самоізоляцію за вказаними адресами. Один громадян, який прибув рейсом з Мілану, проведе карантин у визначеному обсерваторі.

За даними прикордонників, загалом пасажиропотік через український кордон залишається доволі низький. Протягом доби кордон країни на в’їзд та на виїзд перетнуло менше 12 тисяч осіб. Серед тих, хто в’їжджав в Україну, осіб із високою температурою тіла чи скаргами на наявність симптомів захворювання на ГРВІ не виявлено.

Нагадаємо, у неділю літаками з Шарм-ель-Шейху та Дубаю до України прибули понад 350 українців.