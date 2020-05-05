У Бердянську чоловік вбив жінку, а труп сховав у холодильнику

Новини України:Зловмисник намагався приховати сліди злочину, сховавши труп у холодильнику на даху прибудови багатоповерхового будинку.

У Бердянську Запорізької області чоловік вбив жінку, а її труп сховав у побутовому холодильнику. Про це повідомляє прес-служба Нацполіції Запорізької області.

Як повідомляється, правоохоронці встановили особу померлої. Нею виявилась місцева мешканка 1952 року народження. Згідно попередніх даних, смерть настала у результаті отриманих тілесних ушкоджень.

«Працівники сектору кримінальної поліції, в результаті проведених оперативно-пошукових заходів, протягом кількох годин встановили особу, причетну до скоєння злочину. Ним виявився раніше судимий уродженець Черкаської області, 1985 року народження. Поліцейські з’ясували, що зловмисник орендував квартиру спільно з потерпілою. Наприкінці квітня під час спільного розпиття спиртних напоїв та раптово виниклої сварки, фігурант спричинив жінці тілесні ушкодження в область голови та тулубу. Від отриманих травм, 2 травня, жінка померла. Після чого правопорушник намагався приховати сліди злочину, сховав труп у холодильнику на даху прибудови багатоповерхового будинку», - розповів начальник Бердянського відділу поліції Сергій Дружиненко.

Сьогодні зловмиснику повідомлено про підозру у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

Також сьогодні у Бердянському міськрайонному суді вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Згідно санкції інкримінованої статті, зловмиснику загрожує до 15 років позбавлення волі. Триває досудове розслідування.