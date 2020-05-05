На Вінниччині - вже понад 450 інфікованих Covid-19

Станом на 11:00 5 травня на території Вінницької області виявлено коронавірус у 454 осіб, зокрема - у 28 дітей. Про це повідомляє Вінницький обласний лабораторний центр МОЗ України.
Лабораторно підтверджені випадки зареєстровані на 24 адміністративних територіях:
місто Вінниця - 214,
Калинівський район - 72,
Вінницький район – 26,
Тростянецький район – 16,
Гайсинський та Погребищенький райони – по 13,
Барський, Літинський, Немирівський райони – по 12,
Жмеринський, Козятинський, Томашпільський райони – по 9,
Липовецький, Муровано-Куриловецький, Тульчинський, Хмільницький, Ямпільський райони – по 5,
Крижопільський, Могилів-Подільський, Оратівський, Тиврівський, Чернівецький райони – по 3,
Іллінецький район – 2,
місто Ладижин - 1 випадок.
Станом на 5 травня 2020 року в лабораторіях ОЛЦ досліджено 8924 зразків матеріалів. На даний час у лабораторному центрі є у наявності 200 наборів реагентів для проведення досліджень методом полімеразної ланцюгової реакції.
Нагадаємо, Вінниччина потрапила в антирейтинг за кількістю хворих лікарів. Кожен третій з виявлених там — медик. Народні депутати та самі медики пов’язують це з недолугими рішеннями “медичного” департаменту облдержадміністрації та вимагають звільнення її очільниці Людмили Грабович.