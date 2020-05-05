На Вінниччині - вже понад 450 інфікованих Covid-19

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Вівторок, 05.05.2020
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15:47 Сьогодні Телеграф УНН Фото: Твиттер

Новини України:Одужало 216 осіб, що підтверджено 2-ма негативними результатами лабораторних досліджень.

Станом на 11:00 5 травня на території Вінницької області виявлено коронавірус у 454 осіб, зокрема - у 28 дітей. Про це повідомляє Вінницький обласний лабораторний центр МОЗ України.

Лабораторно підтверджені випадки зареєстровані на 24 адміністративних територіях:

місто Вінниця - 214,

Калинівський район - 72,

Вінницький район – 26,

Тростянецький район – 16,

Гайсинський та Погребищенький райони – по 13,

Барський, Літинський, Немирівський райони – по 12,

Жмеринський, Козятинський, Томашпільський райони – по 9,

Липовецький, Муровано-Куриловецький, Тульчинський, Хмільницький, Ямпільський райони – по 5,

Крижопільський, Могилів-Подільський, Оратівський, Тиврівський, Чернівецький райони – по 3,

Іллінецький район – 2,

місто Ладижин - 1 випадок.

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Станом на 5 травня 2020 року в лабораторіях ОЛЦ досліджено 8924 зразків матеріалів. На даний час у лабораторному центрі є у наявності 200 наборів реагентів для проведення досліджень методом полімеразної ланцюгової реакції.

Нагадаємо, Вінниччина потрапила в антирейтинг за кількістю хворих лікарів. Кожен третій з виявлених там — медик. Народні депутати та самі медики пов’язують це з недолугими рішеннями “медичного” департаменту облдержадміністрації та вимагають звільнення її очільниці Людмили Грабович. 

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Пандемия, Винниччина, Хвороба, Коронавірус.
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