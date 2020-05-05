Кременчуцьку лікарню закривають до стабілізації ситуації з коронавірусом

Новини України:З 85-ти випадків захворювання на COVID-19 в Кременчуці - 43 особи - це медичні працівники Центральної районної лікарні та члени їх родин.

Центральну районну лікарню Кременчуцького району закривають до стабілізації ситуації з захворюванням на COVID-19, оскільки в ній практично щодня фіксують випадки хвороби, в тому числі, серед медиків. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу Кременчуцької міської ради.

“Центральну районну лікарню Кременчуцького району закривають до стабілізації ситуації з захворюванням на COVID-19. Кременчуцькі лікарні готові до обслуговування мешканців району”, - йдеться у повідомленні.

“Практично щодня виявляють випадки захворювання на коронавірусну інфекцію, пов’язані із Центральною районною лікарнею Кременчуцького району, яка територіально знаходиться на території Кременчука. Про це сьогодні йшла мова на засіданні міського штабу з ліквідації наслідків медико-біологічної надзвичайної ситуації”, - вказано у повідомленні.

Зазначається, що усіх людей, які відвідували лікарню та контактували з медичними працівниками або пацієнтами, попросили звернутись до свого сімейного лікаря і зробити ПЛР-тест на COVID-19, щоб виключити можливість захворювання.

“Заступник міського голови Ольга Усанова зазначила, що вчора до Центральної районної лікарні приїжджала комісія з обласного департаменту охорони здоров’я, і було прийнято рішення про закриття лікувального закладу до стабілізації ситуації щодо захворювання працівників закладу на COVID-19 та проведення дезінфекції всіх приміщень лікарні”, - повідомили у пресслужбі.