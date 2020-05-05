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Чернишов у Вінниці проінспектував об’єкти, які будуються в межах проєкту

Чернишов у Вінниці проінспектував об’єкти, які будуються в межах проєкту
17:22 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новини України:Міністр розвитку громад і територій України Олексій Чернишов у вівторок у Вінниці проінспектував об’єкти, які будуються за кошти ДФРР та в межах «Великого будівництва». Він запевнив, що кошти на їхнє фінансування є і до кінця року ці проєкти будуть реалізовані.

«Я сьогодні перебуваю з робочою поїздкою у Вінницькій області. Метою цієї поїздки є ознайомлення з об’єктами будівництва президентської програми «Велике будівництво», які заплановані на 2020 рік. Але я впевнений, що те, що ми сьогодні побачимо, - це необхідно добудовувати, дофінансовувати, і в кінці кінців разом у цьому році відкрити. Майже два тижні тому був переглянутий Державний бюджет України, і він передбачає відповідне фінансування ДФРР. Об’єкти, які фінансуються, які затверджені комісією ДФРР, будуть реалізовані», - про це міністр заявив під час робочої поїздки у Вінницьку область.

Під час перебування у Вінниці він ознайомився з ходом будівництва загальноосвітньої школи у мікрорайоні «Поділля» та головного корпусу лікарні швидкої медичної допомоги. Також програмою перебування в області передбачається огляд здійснення капітального ремонту автомобільних доріг на відрізку Стрий - Тернопіль - Кропивницький - Знам'янка (міжнародна траса М-12).

Чернишов також анонсував проведення нарад з питань виконання рішень уряду щодо протидії розповсюдженню кронавірусної хвороби.

«Я хочу поспілкуватися з місцевою владою щодо необхідних кроків від уряду і відношенню по лібералізації карантинних заходів», - сказав міністр.

Оцінюючи хід реалізації програми «Велике будівництво» на Вінниччині та будівництво об’єктів, що фінансуються ДФРР, Чернишов наголосив на важливості спільних дій місцевих органів влади.

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«Вже не час поділяти владу на одну чи іншу, на місцеву, регіональну, на субрегіональну. Громадянам це подекуди все одно, громадяни бачать, коли об’єкти побудовані, є гідна заробітна платня, коли функціонує транспорт і розвивається інфраструктура. Сьогодні є певні спекуляції лідерами (чи не лідерами) органів місцевого самоврядування. І я з вдячністю хочу звернути увагу на позицію голови ОДА, міського голови міста Вінниці. Я бачу, що є відповідна кооперація, і її результатами є об’єкти, які ми відвідуємо», - сказав Чернишов.

Програма «Велике будівництво», що передбачає масштабну розбудову інфраструктури України, стартувала в Україні з 1 березня і включає майже 380 об’єктів. Очікується, що в її межах буде відремонтовано 4 тисячі кілометрів доріг державного значення, на що передбачено понад 85 млрд грн. Також цього року в Україні мають побудувати чи реконструювати 100 шкіл, 100 садочків, 100 стадіонів і придбати 100 шкільних автобусів.

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Инспекция, Вінниця, Проєкт, Чернишов.
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