Чернишов у Вінниці проінспектував об’єкти, які будуються в межах проєкту

Новини України:Міністр розвитку громад і територій України Олексій Чернишов у вівторок у Вінниці проінспектував об’єкти, які будуються за кошти ДФРР та в межах «Великого будівництва». Він запевнив, що кошти на їхнє фінансування є і до кінця року ці проєкти будуть реалізовані.

«Я сьогодні перебуваю з робочою поїздкою у Вінницькій області. Метою цієї поїздки є ознайомлення з об’єктами будівництва президентської програми «Велике будівництво», які заплановані на 2020 рік. Але я впевнений, що те, що ми сьогодні побачимо, - це необхідно добудовувати, дофінансовувати, і в кінці кінців разом у цьому році відкрити. Майже два тижні тому був переглянутий Державний бюджет України, і він передбачає відповідне фінансування ДФРР. Об’єкти, які фінансуються, які затверджені комісією ДФРР, будуть реалізовані», - про це міністр заявив під час робочої поїздки у Вінницьку область.

Під час перебування у Вінниці він ознайомився з ходом будівництва загальноосвітньої школи у мікрорайоні «Поділля» та головного корпусу лікарні швидкої медичної допомоги. Також програмою перебування в області передбачається огляд здійснення капітального ремонту автомобільних доріг на відрізку Стрий - Тернопіль - Кропивницький - Знам'янка (міжнародна траса М-12).

Чернишов також анонсував проведення нарад з питань виконання рішень уряду щодо протидії розповсюдженню кронавірусної хвороби.

«Я хочу поспілкуватися з місцевою владою щодо необхідних кроків від уряду і відношенню по лібералізації карантинних заходів», - сказав міністр.

Оцінюючи хід реалізації програми «Велике будівництво» на Вінниччині та будівництво об’єктів, що фінансуються ДФРР, Чернишов наголосив на важливості спільних дій місцевих органів влади.

«Вже не час поділяти владу на одну чи іншу, на місцеву, регіональну, на субрегіональну. Громадянам це подекуди все одно, громадяни бачать, коли об’єкти побудовані, є гідна заробітна платня, коли функціонує транспорт і розвивається інфраструктура. Сьогодні є певні спекуляції лідерами (чи не лідерами) органів місцевого самоврядування. І я з вдячністю хочу звернути увагу на позицію голови ОДА, міського голови міста Вінниці. Я бачу, що є відповідна кооперація, і її результатами є об’єкти, які ми відвідуємо», - сказав Чернишов.

Програма «Велике будівництво», що передбачає масштабну розбудову інфраструктури України, стартувала в Україні з 1 березня і включає майже 380 об’єктів. Очікується, що в її межах буде відремонтовано 4 тисячі кілометрів доріг державного значення, на що передбачено понад 85 млрд грн. Також цього року в Україні мають побудувати чи реконструювати 100 шкіл, 100 садочків, 100 стадіонів і придбати 100 шкільних автобусів.