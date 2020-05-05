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Вівторок, 05.05.2020
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У Сумах продавчиня супермаркету інфікувала коронавірусом п'ятьох колег

У Сумах продавчиня супермаркету інфікувала коронавірусом п'ятьох колег
17:34 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новини України:У Сумах продавчиня супермаркету інфікувала COVID-19 5 колег.

«По магазину методом ПЛР підтверджено коронавірус ще у 5 працівників супермаркету. У вчорашню статистику вони не потрапили, оскільки результати ПЛР-тесту були готові уже після 22.00, коли дані передаються в Міністерство охорони здоров'я. Там проведено усі необхідні заходи, всі понад 70 чоловік, які там працюють, знаходяться на самоізоляції. Цей магазин закрито, проведена заключна дезінфекція», - про це у вівторок, 5 травня, під час брифінгу повідомив заступник директора Сумського обласного лабораторного центру МОЗ України Михайло Мацюк.

Як повідомлялося, у Сумах на коронавірус захворіла продавчиня магазину «Сам маркет» по вулиці Петропавлівській, яка через карантинні обмеження їздила з приміського села на роботу попутним транспортом. У неї виявлено 75 контактних осіб. Рішенням міської комісії ТЕБ і НС робота закладу для проведення протиепідемічних заходів припинена до 11 травня. Там в терміновому порядку була проведена дезінфекція всіх приміщень. Працівники магазину перебувають на самоізоляції.

Станом на ранок 5 травня у Сумській області 112 офіційно підтверджених випадків захворювання на COVID-19 – стільки ж, скільки було напередодні - з них 4 летальні (по два у Конотопському та Кролевецькому районах. Кількість одужалих становить 63 особи, з них одна людина вилікувалася за останню добу.

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Загалом в Україні станом на 9:00 5 травня 12 697 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 316 летальних, 1875 пацієнтів одужали. За добу зафіксовано 366 нових випадків.

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Супермаркет, Суми, Хвороба, Коронавірус, Продавчиня.
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