На Буковині від коронавірусу померли четверо медиків

Новини України:У Чернівецькій області підтвердили 1948 випадків інфікування COVID-19.

Про це кореспонденту Укрінформу повідомив директор департаменту охорони здоров'я Чернівецької ОДА Олег Чорний.

"Станом на вечір 5 травня ми маємо уже 316 випадків захворювання COVID-19 серед медичних працівників області. Четверо із них, на жаль, уже померли. Усі померлі - це молодший медичний персонал. Троє із них не є контактними особами, тобто вони заразилися не на робочому місці. Ще по одному померлому медпрацівникові проводиться епідеміологічне розслідування", - про це кореспонденту Укрінформу повідомив директор департаменту охорони здоров'я Чернівецької ОДА Олег Чорний.

Він зазначив, що найбільше медиків захворіли в обласній клінічній лікарні, першій міській лікарні Чернівців та в обласному центрі екстреної допомоги. Також чимало хворих медиків у Хотинській та Новоселицькій районних лікарнях.

Як повідомлялося, станом на 5 травня в Україні зафіксовано 12 697 випадків коронавірусної хвороби COVID-19. За добу зафіксовано 366 нових випадків. Загалом з початку пандемії одужали 1875 осіб, 316 людей померли.