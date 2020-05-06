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Бойовики 15 разів порушили режим припинення вогню на Донбасі

Бойовики 15 разів порушили режим припинення вогню на Донбасі
08:18 Сьогодні Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Twitter

Новини України:Незаконні збройні формування 15 разів порушили режим припинення вогню на Донбасі, один український військовослужбовець отримав поранення, ще один бойову травму, повідомляє прес-центр штабу Операції об'єднаних сил.

"За минулу добу збройні формування Російської Федерації 15 разів порушили режим припинення вогню. Противник обстріляв наші позиції з заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 82 мм, а також гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів, снайперської і стрілецької зброї ... Внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець об'єднаних сил отримав поранення і один - бойове травмування", - йдеться в повідомленні на офіційній сторінці штабу ООС у соцмережі Фейсбук у середу вранці.

Обстрілу піддалися наступні населені пункти: Невельське, Богданівка, Павлопіль, Славне, Мар'їнка, Старогнатівка, Авдіївка, Оріхове, Кримське, Південне.

"Крім того збройні формування Російської Федерації цілеспрямовано обстріляли ділянку розведення сил і засобів №3 Богданівка-Петровське з мінометів калібру 82 мм. Українські військовослужбовці вогонь у відповідь не відкривали", - зазначили в штабі ООС.

За даними української розвідки, українські військовослужбовці поранили не менше двох бойовиків НЗФ.

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"З початку поточної доби в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник з ручних протитанкових гранатометів і стрілецької зброї обстріляв наші позиції біля Авдіївки. Військовослужбовці об'єднаних сил застосували чергові вогневі засоби в відповідь на порушення, внаслідок чого ворожі провокації припинилися. За поточну добу втрат серед українських захисників немає", - підсумували в штабі ООС.

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Донбас, ЗСУ, ООС, Обстріли, Бойовики, Російська Федерація, Порушення режиму тиші.
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