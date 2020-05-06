Скачать
Середа, 06.05.2020
На Буковині від коронавірусу померли четверо медиків
На Буковині від коронавірусу померли четверо медиків
Поліцейського Житомирщини затримано на хабарі в 20 тис. грн.
Поліцейського Житомирщини затримано на хабарі в 20 тис. грн.
Найдорожчий футболіст світу Кіліан Мбаппе висунув "ПСЖ" нові умови
Найдорожчий футболіст світу Кіліан Мбаппе висунув "ПСЖ" нові умови
На Вінниччині - вже понад 450 інфікованих Covid-19
На Вінниччині - вже понад 450 інфікованих Covid-19

Поліцейського Житомирщини затримано на хабарі в 20 тис. грн.

Поліцейського Житомирщини затримано на хабарі в 20 тис. грн.
08:19 Сьогодні Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Twitter

Новини України:Начальник одного з секторів реагування патрульної поліції Житомира затриманий при отриманні хабара в 20 тис. грн., повідомляє прес-служба військової прокуратури Центрального регіону України.

Начальник одного з секторів реагування патрульної поліції Житомира затриманий при отриманні хабара в 20 тис. грн., повідомляє прес-служба військової прокуратури Центрального регіону України.

"05.05.2020 військовою прокуратурою Житомирського гарнізону Центрального регіону України в рамках контролю за вчиненням злочину задокументовано факти систематичного вимагання та одержання неправомірної вигоди в загальному розмірі 20 тис. грн. начальником одного з секторів реагування патрульної поліції Житомирського відділу поліції ГУНП в Житомирській області. За зазначені кошти капітан поліції обіцяв "стояти осторонь" підприємницької діяльності, пов'язаної з перевезенням і складуванням лісопродукції", - йдеться в повідомленні на офіційному сайті прокуратури Центрального регіону України у вівторок.

Зловмисник затриманий військовою прокуратурою Житомирського гарнізону за участю співробітників ДБР.

Бойовики 15 разів порушили режим припинення вогню на Донбасі

"Санкція ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України передбачає поліцейському хабарнику покарання у вигляді позбавлення волі терміном від 5 до 10 років з конфіскацією майна", - підсумували в прокуратурі.

Перейти на головну сторінку Додати коментар

Все по темі:

Житомир, Взятка, Полицейский, Хабар, Затримано, Патрульна поліція.
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 Додаток "Дія" встановили вже понад три мільйони українців
02 Держбюджет України пішов у мінус майже на 24 мільярди гривень
03 Коронавірус міг потрапити до Швеції ще в листопаді минулого року
04 Баварія може орендувати Перішича ще на рік
05 Бойовики шість разів порушили режим тиші
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
Бойовики 15 разів порушили режим припинення вогню на Донбасі
Бойовики 15 разів порушили режим припинення вогню на Донбасі
COVID-19 в США: інфіковано 1,2 млн осіб, померло - 70 тис.
COVID-19 в США: інфіковано 1,2 млн осіб, померло - 70 тис.
Сьогодні прибуде з Китаю черговий гуманітарний вантаж
Сьогодні прибуде з Китаю черговий гуманітарний вантаж
День Юрія: історія і традиції свята
День Юрія: історія і традиції свята
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф Мапа
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся