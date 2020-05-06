Поліцейського Житомирщини затримано на хабарі в 20 тис. грн.

Новини України:Начальник одного з секторів реагування патрульної поліції Житомира затриманий при отриманні хабара в 20 тис. грн., повідомляє прес-служба військової прокуратури Центрального регіону України.

Начальник одного з секторів реагування патрульної поліції Житомира затриманий при отриманні хабара в 20 тис. грн., повідомляє прес-служба військової прокуратури Центрального регіону України.

"05.05.2020 військовою прокуратурою Житомирського гарнізону Центрального регіону України в рамках контролю за вчиненням злочину задокументовано факти систематичного вимагання та одержання неправомірної вигоди в загальному розмірі 20 тис. грн. начальником одного з секторів реагування патрульної поліції Житомирського відділу поліції ГУНП в Житомирській області. За зазначені кошти капітан поліції обіцяв "стояти осторонь" підприємницької діяльності, пов'язаної з перевезенням і складуванням лісопродукції", - йдеться в повідомленні на офіційному сайті прокуратури Центрального регіону України у вівторок.

Зловмисник затриманий військовою прокуратурою Житомирського гарнізону за участю співробітників ДБР.

"Санкція ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України передбачає поліцейському хабарнику покарання у вигляді позбавлення волі терміном від 5 до 10 років з конфіскацією майна", - підсумували в прокуратурі.