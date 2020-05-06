По всій Україні пройдуть дощі, температура повітря знизиться

Новини України:Найтепліше буде на сході.

6 травня в Україні пройдуть дощі, температура до +21°.

Погода в Україні на сьогодні. На сході пройдуть дощі, температура вночі до +8°, вдень до +21°. Жителів південних регіонів також очікують опади. Вночі температура до +5°, вдень до +20°.

На заході України пройдуть дощі. Температура вночі до +3°, вдень до +12°.

У північних областях зливи. Температура вночі до +4°, вдень до +19°. У центрі пройдуть дощі, температура вночі до 0°, вдень до +22°.

За народним прогнозом, 6 травня - Юрій Весняний. Люди виходили вранці на траву і каталися на "юр'євій росі", щоб бути здоровими і сильними.