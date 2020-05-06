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Середа, 06.05.2020
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По всій Україні пройдуть дощі, температура повітря знизиться
По всій Україні пройдуть дощі, температура повітря знизиться

По всій Україні пройдуть дощі, температура повітря знизиться

По всій Україні пройдуть дощі, температура повітря знизиться
08:19 Сьогодні Телеграф УНИАН Фото: Twitter

Новини України:Найтепліше буде на сході.

6 травня в Україні пройдуть дощі, температура до +21°.

Погода в Україні на сьогодні. На сході пройдуть дощі, температура вночі до +8°, вдень до +21°. Жителів південних регіонів також очікують опади. Вночі температура до +5°, вдень до +20°.

На заході України пройдуть дощі. Температура вночі до +3°, вдень до +12°.

У північних областях зливи. Температура вночі до +4°, вдень до +19°. У центрі пройдуть дощі, температура вночі до 0°, вдень до +22°.

Поліцейського Житомирщини затримано на хабарі в 20 тис. грн.

За народним прогнозом, 6 травня - Юрій Весняний. Люди виходили вранці на траву і каталися на "юр'євій росі", щоб бути здоровими і сильними.

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Все по темі:

Погода, Гроза, Синоптики, Весна, Україна, Дощі, Регіони, Травень, 6 Травня.
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