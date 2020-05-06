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У Скадовському порту відкриють пункт пропуску для відновлення вантажопотоку

У Скадовському порту відкриють пункт пропуску для відновлення вантажопотоку
09:15 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: Twitter

Новини України:Міністерство інфраструктури України планує відновити вантажопотік у Скадовському морському торговельному порту шляхом відкриття окремого пункту пропуску через кордон для морського сполучення.

Про це повідомив міністр інфраструктури України Владислав Криклій у ході спільного робочого візиту в Херсонську область з віцепрем’єр-міністром – міністром з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексієм Резніковим, інформує пресслужба Мінінфраструктури.

“Ми маємо відновити вантажопотік у порту Скадовська. Це стратегічно важлива задача. Наразі підприємство перебуває у стадії передачі Фонду держмайна. І ми хочемо оптимального використання цього майна та потужностей порту. Для цього потрібно відкрити окремий пункт пропуску через кордон для морського сполучення. Відповідне розпорядження міністерства, яке це пропонує, вже погоджене з усіма профільними відомствами та передане в уряд. Очікуємо, що найближчим часом рішення буде прийнято”, - наголосив Криклій.

Він зауважив, що Міністерство інфраструктури продовжує роботу з передачі у концесію морських торговельних портів “Ольвія” та Херсон, а також над новими концесійними проєктами у важливих інфраструктурних галузях.

У ході робочого візиту міністри оглянули роботу та потужності Скадовського порту, а також обговорили перспективи подальшого розвитку.

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Скадовський морський торговельний порт розташований на північному березі Джарилгацької затоки Чорного моря. Його причальна лінія складає 0,8 км з глибинами до 6 м. Сухопутний зв’язок із морським портом здійснюється через автомобільний транспорт. Вантажообіг порту в 2019 році склав 4,7 тис. тонн. Пропускна спроможність терміналів сягає 1,3 млн тонн/рік.

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Все по темі:

Скадовск, Порт, Владислав Криклий, Херсонська область, Міністр інфраструктури України.
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