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В центрі Києва підприємці протестують проти карантину

В центрі Києва підприємці протестують проти карантину
10:58 Сьогодні Телеграф УНИАН Фото: Twitter

Новини України:Майже 50 автомобілів зупинилися на Європейській площі і нікуди не рухаються.

У центрі Києва активісти заблокували рух автотранспортом з вимогою до влади не перешкоджати підприємницькій діяльності у зв'язку з запровадженими карантинними заходами для протидії поширенню коронавірусу.

Як передає кореспондент УНІАН, майже 50 автомобілів зупинилися на Європейській площі і нікуди не рухаються.

Активісти заявляють, що приїхали з близько 40 міст. На машинах наклеєні наліпки: "Ні знищенню малого бізнесу", "Справедливість для всіх", "Карантин вбиває", "Відкрити ринки країни", "Захисти ФОП", "Знищимо малий бізнес, візьмемо новий транш від МВФ?", "Досить приймати бездумні рішення" та інші.

Учасники акції заявляють, що роботу малого і середнього бізнесу не можна зупиняти через карантин.

Також на пішоходному переході біля парламентської бібліотеки близько 30 людей ходять по колу і автомобілі, що не беруть участь в акції, не пропускають. Така ж ситуація на пішоходному переході на Парковій алеї біля стадіону «Динамо».

Водночас поліція перекрила вулицю Грушевського у напрямку урядового кварталу. На місці також присутні представники поліції діалогу.

Активісти хочуть провести мітинг біля будівлі Кабінету міністрів і звинувачують правоохоронців, що ті не дають їм проїхати до будівлі уряду.

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В нацполіції повідомили, що задля забезпечення порядку і безпеки під час запланованих в Києві акцій поліцейські нацгвардійці заступили на посилене чергування. Задля безпеки дорожнього руху правоохоронці обмежили дорожній рух окремими вулицями в центрі столиці. 

Активісти анонсували проведення акції під будівлею Кабінету міністрів. Автомобілістів просять завчасно планувати свої маршрути руху з урахування цих обставин.

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Протест, Автомобили, Карантин, Київ, Підприємці, Проти, Європейська площа.
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